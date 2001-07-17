Раздел: Невероятное
В Британии найден зуб огромной вымершей акулы
Возраст удивительной находки исчисляется миллионами лет.
Ученые Великобритании нашли останки мегалодона – удивительной акулы, которая обитала в далеком прошлом. Согласно последним исследованиям, создание достигало длины 16 метров, а весило более 47 тонн. Возраст зуба составил три миллиона лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Зуб был обнаружен на пляже города Клактона археологом Тони Гейсом. Как только мужчина взял окаменелость в руки, то сразу же понял, с чем имеет дело. Размер зуба в три раза превысил длину резцов белой акулы, которая сейчас считается одной из самых больших рыбин в океане.
Тони в течение 65 лет исследует местные пляжи с целью нахождения останков древних созданий. Однако это не основная его работа: археолог также курирует Музеем авиационного общества Восточного Эссекса в Пойт-Яре, там собраны поврежденные самолеты военного времени.
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Коллекция Тони не такая большая, как ему хотелось бы, но занимательная. Так, помимо зуба мегалодона, в неё входят челюсть дикого кабана, несколько зубов шерстяного носорога, а также кости мамонта, например, лобная и лодыжка.
Ученые Великобритании нашли останки мегалодона – удивительной акулы, которая обитала в далеком прошлом. Согласно последним исследованиям, создание достигало длины 16 метров, а весило более 47 тонн. Возраст зуба составил три миллиона лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Зуб был обнаружен на пляже города Клактона археологом Тони Гейсом. Как только мужчина взял окаменелость в руки, то сразу же понял, с чем имеет дело. Размер зуба в три раза превысил длину резцов белой акулы, которая сейчас считается одной из самых больших рыбин в океане.
Тони в течение 65 лет исследует местные пляжи с целью нахождения останков древних созданий. Однако это не основная его работа: археолог также курирует Музеем авиационного общества Восточного Эссекса в Пойт-Яре, там собраны поврежденные самолеты военного времени.
Читайте также: Полтергейст, подбросивший китаянку на метр вверх, попал на видео
Коллекция Тони не такая большая, как ему хотелось бы, но занимательная. Так, помимо зуба мегалодона, в неё входят челюсть дикого кабана, несколько зубов шерстяного носорога, а также кости мамонта, например, лобная и лодыжка.
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