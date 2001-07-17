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Ученые разгадали рецепт самого древнего в мире хлеба

Ученые разгадали рецепт самого древнего в мире хлебаУченые выяснили, что люди начали есть хлеб гораздо раньше, чем они думали.

В Иордании при раскопках в каменной печи нашли обугленные остатки лепешки, который 14 тысяч 500 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Vlasti.net

«Это самый древний пример того, что мы называем настоящей кухней – смешением пищевых ингредиентов для приготовления блюда, – рассказывает профессор Дориан Фуллер из Университетского колледжа Лондона. – У них были лепешки, была зажаренная газель и прочие продукты. Это то, из чего они готовили себе обед».

Хлеб обнаружили на территории обитания натуфийской культуры, которая вела оседлый, а не кочевой образ жизни. Раскопки проводились на археологическом объекте под названием «Черная пустыня». Когда-то там был оазис.

Плоский пресный хлеб, напоминающий лаваш, был изготовлен из злаков и клубней водного папируса. Все ингредиенты древние люди растоптали до муки.

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Исследователи считали, что хлеб появился вместе с ранними фермерскими обществами, которые выращивали зерновые и бобовые.
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 Теги: хлеб, рецепт

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Сегодня, 17:34 » Автор: Татьяна Ларина
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