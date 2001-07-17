» » В Австралии нашли способ спасти Большой Барьерный риф
Раздел: Невероятное  
0

В Австралии нашли способ спасти Большой Барьерный риф

В Австралии нашли способ спасти Большой Барьерный рифАвстралийские ученые рассматривают различные способы снижения температуры.

Власти Австралии объявили о том, что в спасении от последствий всемирного потепления Большого Барьерного рифа — одной из главных природных достопримечательностей страны, привлекающей тысячи туристов, будут пробовать новые способы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.

Кораллы рифа, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже два года страдают от слишком высокой температуры воды, пагубно сказывающейся на их жизнедеятельности.

В связи с этим австралийские ученые рассматривают различные способы снижения температуры, в том числе — с использованием биоразлагаемого солнечного экрана, которым предлагается накрыть риф.

Читайте также: Большой Барьерный Риф - ярчайшая из жемчужин Австралии. Фото

Также рассматривается возможность бомбардировок облаков солью, кристаллы которой, как ожидается, будут отражать солнечный свет, рассеивая его.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Австралия, Большой Барьерный риф

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:47 » Автор: Едгар Букмирза
     316
     0

Похожие новости по теме

Землю может охватить эпидемия цунами, - ученые Землю может охватить эпидемия цунами, - ученые

Ученые рассказали, почему мир может охватить эпидемия цунами.

Ученые рассказали, как изменится мировой океан Ученые рассказали, как изменится мировой океан

С помощью программ, ученым удалось смоделировать будущее мирового океана.

Эти животные могут исчезнуть из-за глобального потепления Эти животные могут исчезнуть из-за глобального потепления

Глобальное потепление угрожает морским черепахам Большого Барьерного рифа

Около Большого Барьерного рифа обнаружили голубую дыру Около Большого Барьерного рифа обнаружили голубую дыру

Термин " голубая дыра" — это общее название для карстовых полостей, которые заполнены водой и находятся ниже уровня моря.

Ученые хотят снижать температуру Земли солью Ученые хотят снижать температуру Земли солью

Климатологами придумана модель, согласно которой облака соли будут отражать солнечный свет.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх