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Раздел: Невероятное  
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Учёные создали самый быстрый вращающийся объект в мире

Учёные создали самый быстрый вращающийся объект в миреРотор совершает 60 миллионов вращений в минуту.

Новый ротор, по заверению ученых, сможет способствовать исследованиям квантовой механики.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Ротор совершает 60 миллионов вращений в минуту, к примеру, стоматологическая бормашина совершает в 100 тысяч раз меньше оборотов.

У этого открытия масса применения, ученые могут проводить исследования в материаловедении и наблюдать как ведут себя различные материалы в экстремальных условиях.

Гантель размером в 200 нанометров поместили в вакуумную установку и с помощью лазера задают ей движение. Когда линия лазера прямая гантель вибрирует, когда круглая – гантель крутится.

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Считается, что вакуум — это абсолютная пустота, но ученые заверяют, что при вращении ротора там появляются и исчезают виртуальные нано частицы. Они хотят изучить это подробнее. Также с помощью вращения ротора можно получать новою информацию о трении и гравитации.
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 Теги: Ротор, рекорд

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Сегодня, 20:42 » Автор: Едгар Букмирза
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