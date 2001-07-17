Раздел: Невероятное
Учёные создали самый быстрый вращающийся объект в мире
Ротор совершает 60 миллионов вращений в минуту.
Новый ротор, по заверению ученых, сможет способствовать исследованиям квантовой механики.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Ротор совершает 60 миллионов вращений в минуту, к примеру, стоматологическая бормашина совершает в 100 тысяч раз меньше оборотов.
У этого открытия масса применения, ученые могут проводить исследования в материаловедении и наблюдать как ведут себя различные материалы в экстремальных условиях.
Гантель размером в 200 нанометров поместили в вакуумную установку и с помощью лазера задают ей движение. Когда линия лазера прямая гантель вибрирует, когда круглая – гантель крутится.
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Считается, что вакуум — это абсолютная пустота, но ученые заверяют, что при вращении ротора там появляются и исчезают виртуальные нано частицы. Они хотят изучить это подробнее. Также с помощью вращения ротора можно получать новою информацию о трении и гравитации.
Новый ротор, по заверению ученых, сможет способствовать исследованиям квантовой механики.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Ротор совершает 60 миллионов вращений в минуту, к примеру, стоматологическая бормашина совершает в 100 тысяч раз меньше оборотов.
У этого открытия масса применения, ученые могут проводить исследования в материаловедении и наблюдать как ведут себя различные материалы в экстремальных условиях.
Гантель размером в 200 нанометров поместили в вакуумную установку и с помощью лазера задают ей движение. Когда линия лазера прямая гантель вибрирует, когда круглая – гантель крутится.
Читайте также: Самый быстрый вертолет в мире создали в Украине. Видео
Считается, что вакуум — это абсолютная пустота, но ученые заверяют, что при вращении ротора там появляются и исчезают виртуальные нано частицы. Они хотят изучить это подробнее. Также с помощью вращения ротора можно получать новою информацию о трении и гравитации.
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