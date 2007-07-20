Раздел: Невероятное
В Нидерландах археологи раскопали необычный артефакт
Ученые нашли мистический амулет алхимиков.
В Зютфене в Нидерландах нашли алхимический амулет XVII века.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Алхимиками в древности называли людей, которые с помощью химических опытов пытались найти эликсир вечной жизни - средство для преобразования обычных металлов в золото и другие магические вещества. В своей работе они сочетали научные знания с магическими практиками.
Амулет нашли во время археологических исследований перед застройкой в Зютфене, сообщает DutchNews.
Он сделан из сплава серебра, имеет 49 мм в диаметре и 3 отверстия - чтобы крепить на стену или нашивать на одежду.
На одной из сторон амулета изображена восьмиконечная звезда и названия планет. На другой стороне алхимические символы и тетраграмматон - имя бога в иудаизме. Они должны были защитить владельца амулета.
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Зютфен считался колыбелью алхимиков в XVII веке. В 2010-ом здесь нашли похожий позолоченный амулет того же периода. В древности 1500 жителей города занимались алхимией.
В Зютфене в Нидерландах нашли алхимический амулет XVII века.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Алхимиками в древности называли людей, которые с помощью химических опытов пытались найти эликсир вечной жизни - средство для преобразования обычных металлов в золото и другие магические вещества. В своей работе они сочетали научные знания с магическими практиками.
Амулет нашли во время археологических исследований перед застройкой в Зютфене, сообщает DutchNews.
Он сделан из сплава серебра, имеет 49 мм в диаметре и 3 отверстия - чтобы крепить на стену или нашивать на одежду.
На одной из сторон амулета изображена восьмиконечная звезда и названия планет. На другой стороне алхимические символы и тетраграмматон - имя бога в иудаизме. Они должны были защитить владельца амулета.
Читайте также: Раскрыта загадка древнего Кентерберийского свитка
Зютфен считался колыбелью алхимиков в XVII веке. В 2010-ом здесь нашли похожий позолоченный амулет того же периода. В древности 1500 жителей города занимались алхимией.
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