» » В Америке нашли следы древней развитой цивилизации 
Раздел: Невероятное  
0

В Америке нашли следы древней развитой цивилизации 

В Америке нашли следы древней развитой цивилизации Археологи изучили артефакты, найденные на стоянке Teotonio.

Исследователи из Музея археологии и этнологии в Университете Сан-Паулу (Бразилия) пришли к выводу, что охотники-собиратели в юго-западной части Амазонии стали фермерами более шести тысяч лет назад, что гораздо раньше, чем считали ученые.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.

Археологи изучили артефакты, найденные на стоянке Teotonio, которая находится на реке Мадейра, одном из притоков Амазонки. Специалисты выяснили, что инструменты применялись для обработки пищи, кроме того, были обнаружены признаки выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе маниока (Manihot esculenta), тыквы (Cucurbita sp.) фасоли (Phaseolus sp.), а также кариокара (Caryocar sp.) и гуавы (Psidium sp.). Возраст находок достигает 7-12 тысяч лет.

Читайте также: Ученые нашли следы развитой инопланетной цивилизации

В феврале 2018 года американские археологи обнаружили в Гватемале следы более 60 тысяч ранее неизвестных сооружений, принадлежащих цивилизации майя. По мнению ученых, наличие многочисленных оросительных каналов, дорог, крепостей и пирамид указывает на существование в древности на исследованных территориях десятков крупных городов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Археологи, артефакты, цивилизация

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:46 » Автор: Едгар Букмирза
     1334
     0

Похожие новости по теме

Обнаружены десятки ранее неизвестных городов майя Обнаружены десятки ранее неизвестных городов майя

Артефакты исчезнувшей цивилизации найдены на северо-востоке Гватемалы.

Следы загадочной древней цивилизации нашли в Иордании Следы загадочной древней цивилизации нашли в Иордании

Археологи обнаружили тысячи наскальных изображений и надписей.

Артефакты неизвестной цивилизации нашли в Колумбии Артефакты неизвестной цивилизации нашли в Колумбии

Предметы не вписываются в традиционную культуру Колумбии.

Обнаружены следы загадочной цивилизации Обнаружены следы загадочной цивилизации

Археологи нашли следы неизвестной цивилизации.

Археологи нашли следы неизвестной цивилизации Археологи нашли следы неизвестной цивилизации

Американские ученые, представляющие Университет штата Флорида, нашли следы уникальной ранее неизвестной науке цивилизации.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх