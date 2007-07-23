Раздел: Невероятное
В Америке нашли следы древней развитой цивилизации
Археологи изучили артефакты, найденные на стоянке Teotonio.
Исследователи из Музея археологии и этнологии в Университете Сан-Паулу (Бразилия) пришли к выводу, что охотники-собиратели в юго-западной части Амазонии стали фермерами более шести тысяч лет назад, что гораздо раньше, чем считали ученые.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Археологи изучили артефакты, найденные на стоянке Teotonio, которая находится на реке Мадейра, одном из притоков Амазонки. Специалисты выяснили, что инструменты применялись для обработки пищи, кроме того, были обнаружены признаки выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе маниока (Manihot esculenta), тыквы (Cucurbita sp.) фасоли (Phaseolus sp.), а также кариокара (Caryocar sp.) и гуавы (Psidium sp.). Возраст находок достигает 7-12 тысяч лет.
Читайте также: Ученые нашли следы развитой инопланетной цивилизации
В феврале 2018 года американские археологи обнаружили в Гватемале следы более 60 тысяч ранее неизвестных сооружений, принадлежащих цивилизации майя. По мнению ученых, наличие многочисленных оросительных каналов, дорог, крепостей и пирамид указывает на существование в древности на исследованных территориях десятков крупных городов.
Исследователи из Музея археологии и этнологии в Университете Сан-Паулу (Бразилия) пришли к выводу, что охотники-собиратели в юго-западной части Амазонии стали фермерами более шести тысяч лет назад, что гораздо раньше, чем считали ученые.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Археологи изучили артефакты, найденные на стоянке Teotonio, которая находится на реке Мадейра, одном из притоков Амазонки. Специалисты выяснили, что инструменты применялись для обработки пищи, кроме того, были обнаружены признаки выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе маниока (Manihot esculenta), тыквы (Cucurbita sp.) фасоли (Phaseolus sp.), а также кариокара (Caryocar sp.) и гуавы (Psidium sp.). Возраст находок достигает 7-12 тысяч лет.
Читайте также: Ученые нашли следы развитой инопланетной цивилизации
В феврале 2018 года американские археологи обнаружили в Гватемале следы более 60 тысяч ранее неизвестных сооружений, принадлежащих цивилизации майя. По мнению ученых, наличие многочисленных оросительных каналов, дорог, крепостей и пирамид указывает на существование в древности на исследованных территориях десятков крупных городов.
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