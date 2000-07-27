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Раздел: Невероятное  
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В Болгарии нашли гробницу древнего правителя

В Болгарии нашли гробницу древнего правителяПредположительно гробница принадлежит правителю Фракии.

Монументальную гробницу III века нашей эры обнаружили археологи в Болгарии рядом селом Маноле в районе города Пловдив, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua

Директор регионального археологического музея Пловдива Костадин Кисьов сообщил, что сооружение имеет размеры 7 на 7 м и высоту 5 м.

Ученый предположил, что гробница принадлежит правителю Фракии. Так в античные времена называли юг современной Болгарии. Возраст гробницы подтверждается выявленным бронзовыми монетами, высеченными в III веке нашей эры.

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Исследование гробницы в Маноле продолжается. Предполагается, что на поиск входа в ее внутренние помещения будет уйдет около месяца.
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 Теги: Болгария, гробница

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Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
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