Раздел: Невероятное
На берег Филиппин выбросило огромный странный объект
По всей видимости, происхождение объекта органическое.
Жители филиппинского городка Миндоро заметили на пляже странное создание, не похожее ни на одно уже известное. Очевидцы успели заснять белого монстра на видеокамеру. Существо отличилось наличием волос и спокойным характером, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На записи видно, как один человек трогает монстра палкой, а другой снимает. Некоторые очевидцы отметили, что создание похоже на умершую китовую тушу. Эту теорию поддержали многие люди.
Некоторые же жители Миндоро заметили сходство существа с найденным этой весной «глобстером». Возможно, умершие монстры свидетельствуют о надвигающемся катаклизме, который станет причиной гибели всего живого.
В некоторых мифах, к слову, упоминаются подводные твари, выбрасывающиеся на берег перед приближением чего-то страшного.
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Сейчас местные жители пытаются определить природу монстра, но пока что безуспешно.
Жители филиппинского городка Миндоро заметили на пляже странное создание, не похожее ни на одно уже известное. Очевидцы успели заснять белого монстра на видеокамеру. Существо отличилось наличием волос и спокойным характером, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На записи видно, как один человек трогает монстра палкой, а другой снимает. Некоторые очевидцы отметили, что создание похоже на умершую китовую тушу. Эту теорию поддержали многие люди.
Некоторые же жители Миндоро заметили сходство существа с найденным этой весной «глобстером». Возможно, умершие монстры свидетельствуют о надвигающемся катаклизме, который станет причиной гибели всего живого.
В некоторых мифах, к слову, упоминаются подводные твари, выбрасывающиеся на берег перед приближением чего-то страшного.
Читайте также: Ученые рассказали, что может расколоть нашу галактику
Сейчас местные жители пытаются определить природу монстра, но пока что безуспешно.
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