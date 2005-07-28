» » На берег Филиппин выбросило огромный странный объект
Раздел: Невероятное  
0

На берег Филиппин выбросило огромный странный объект

На берег Филиппин выбросило огромный странный объект По всей видимости, происхождение объекта органическое.

Жители филиппинского городка Миндоро заметили на пляже странное создание, не похожее ни на одно уже известное. Очевидцы успели заснять белого монстра на видеокамеру. Существо отличилось наличием волос и спокойным характером, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

На записи видно, как один человек трогает монстра палкой, а другой снимает. Некоторые очевидцы отметили, что создание похоже на умершую китовую тушу. Эту теорию поддержали многие люди.

Некоторые же жители Миндоро заметили сходство существа с найденным этой весной «глобстером». Возможно, умершие монстры свидетельствуют о надвигающемся катаклизме, который станет причиной гибели всего живого.

В некоторых мифах, к слову, упоминаются подводные твари, выбрасывающиеся на берег перед приближением чего-то страшного.

Читайте также: Ученые рассказали, что может расколоть нашу галактику

Сейчас местные жители пытаются определить природу монстра, но пока что безуспешно.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Филиппины, предмет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
     553
     0

Похожие новости по теме

В водах канала Пуэрто-Рико заметили странное существо В водах канала Пуэрто-Рико заметили странное существо

Необычный объект двигался за лодкой, следующей по каналу.

В Намибии на берег выбросило необычное глубоководное существо В Намибии на берег выбросило необычное глубоководное существо

Животное уже начало разлагаться на берегу.

На берег Тихого океана выбросило неизвестного На берег Тихого океана выбросило неизвестного "монстра из глубин"

Неопознанное животное обнаружили в Мексике.

На Филиппинах нашли странное существо, выброшенное на берег На Филиппинах нашли странное существо, выброшенное на берег

Огромный монстр отличается размерами и странным запахом.

На испанский пляж выбросило неуловимого морского монстра На испанский пляж выбросило неуловимого морского монстра

В испанской провинции Кантабрия нашли непонятного монстра из моря. Посетители пляжа были напуганы и невероятно удивлены, когда обнаружили тушу огромного кальмара, которую выбросило на берег в целости и сохранности.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх