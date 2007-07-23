Раздел: Невероятное
Американец снял на видео сразу три НЛО, сопровождающих самолет
Объекты ярко светились, пролетая в небе.
Американец, летевший 26 июля из Чикаго в Лос-Анджелес, стал свидетелем весьма необычного явления. По словам мужчины, когда авиалайнер оказался над штатом Невада, в иллюминаторе самолета неожиданно стали видны три светящихся НЛО довольно крупных размеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Неопознанные летающие объекты двигались в ряд и, по всей видимости, сопровождали воздушное судно землян. Наш герой, удивленный этим, присмотрелся внимательнее и заметил небольшой огонек белого цвета, периодически мигавший погади и впереди «летающих тарелок».
Пассажир поспешил достать мобильный и запечатлеть предполагаемые корабли инопланетян на видео. По словам нашего героя, загадочные огни были доступны его взору около 5-6 минут, затем так же резко куда-то исчезли.
Читайте также: На берег Филиппин выбросило огромный странный объект
Полет, к счастью, прошел без каких-либо инцидентов.
Американец, летевший 26 июля из Чикаго в Лос-Анджелес, стал свидетелем весьма необычного явления. По словам мужчины, когда авиалайнер оказался над штатом Невада, в иллюминаторе самолета неожиданно стали видны три светящихся НЛО довольно крупных размеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Неопознанные летающие объекты двигались в ряд и, по всей видимости, сопровождали воздушное судно землян. Наш герой, удивленный этим, присмотрелся внимательнее и заметил небольшой огонек белого цвета, периодически мигавший погади и впереди «летающих тарелок».
Пассажир поспешил достать мобильный и запечатлеть предполагаемые корабли инопланетян на видео. По словам нашего героя, загадочные огни были доступны его взору около 5-6 минут, затем так же резко куда-то исчезли.
Читайте также: На берег Филиппин выбросило огромный странный объект
Полет, к счастью, прошел без каких-либо инцидентов.
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