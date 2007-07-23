» » Американец снял на видео сразу три НЛО, сопровождающих самолет
Раздел: Невероятное  
0

Американец снял на видео сразу три НЛО, сопровождающих самолет

Американец снял на видео сразу три НЛО, сопровождающих самолет Объекты ярко светились, пролетая в небе.

Американец, летевший 26 июля из Чикаго в Лос-Анджелес, стал свидетелем весьма необычного явления. По словам мужчины, когда авиалайнер оказался над штатом Невада, в иллюминаторе самолета неожиданно стали видны три светящихся НЛО довольно крупных размеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Неопознанные летающие объекты двигались в ряд и, по всей видимости, сопровождали воздушное судно землян. Наш герой, удивленный этим, присмотрелся внимательнее и заметил небольшой огонек белого цвета, периодически мигавший погади и впереди «летающих тарелок».

Пассажир поспешил достать мобильный и запечатлеть предполагаемые корабли инопланетян на видео. По словам нашего героя, загадочные огни были доступны его взору около 5-6 минут, затем так же резко куда-то исчезли.

Читайте также: На берег Филиппин выбросило огромный странный объект

Полет, к счастью, прошел без каких-либо инцидентов.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, самолет, НЛО

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
     2730
     0

Похожие новости по теме

На берег Филиппин выбросило огромный странный объект На берег Филиппин выбросило огромный странный объект

По всей видимости, происхождение объекта органическое.

Американец снял на видео огромный дискообразный НЛО Американец снял на видео огромный дискообразный НЛО

Неопознанный объект появился в грозовом небе.

Американец снял на видео НЛО, пролетевший на фоне Луны Американец снял на видео НЛО, пролетевший на фоне Луны

Летающий объект имеет форму диска.

Сразу два очевидца сняли на видео загадочные небесные огни в США Сразу два очевидца сняли на видео загадочные небесные огни в США

Объекты появились в небе над штатом Милуоки.

Составлен список самых загадочных появлений НЛО Составлен список самых загадочных появлений НЛО

Исследования неопознанных летающих объектов проводилось Пентагоном.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх