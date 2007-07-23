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Раздел: Невероятное  
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NASA показало, как выглядит Балтийское море из космоса

NASA показало, как выглядит Балтийское море из космосаОпубликованные фотоснимки уже успели сравнить с полотнами Ван Гога.

Великий художник в своих полотнах показал то, какими NASA делится тайнами лишь сейчас. Как он мог видеть, как Балтийское море выглядит из космоса, остаётся загадкой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Всем известно, что в Балтийском море в определённое время года цветёт планктон. Он способен к образованию причудливых узоров на поверхности Финского залива.

Современные технологии NASA это могут сфотографировать. Как своим разумом к таким космическим высотам смог проникнуть Ван Гог – загадка. Очевидно одно, некоторые из его рисунков отчётливо показывают, как выглядит из космоса Балтийское море во время цветения планктона.

Ван Гог в одном из своих полотен изобразил «Звёздную ночь». Удивительно, как изображение похоже на то, что рассекретило NASA.

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Всё наоборот – это земная поверхность в районе Балтийского моря. Так, как она видится из космоса. Так, как и у Ван Гога. Осознавал ли гений, что пишет изображение, видимое не с Земли на орбите, а наоборот, неизвестно.
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 Теги: NASA, Балтийское море

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Сегодня, 12:48 » Автор: Татьяна Ларина
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