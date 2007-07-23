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NASA показало, как выглядит Балтийское море из космоса

NASA показало, как выглядит Балтийское море из космоса

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