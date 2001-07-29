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Раздел: Невероятное  
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Легендарный призрак Серого Человека впервые попал на фото

Легендарный призрак Серого Человека впервые попал на фото Согласно легенде, он появляется перед ураганом.

Влюбленная пара, недавно посетившая во время своего путешествия Южную Каролину, сделала там таинственный снимок, заслуживающий внимания всякого, кто интересуется паранормальными явлениями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Джонни Кобб и его подруга Эйприл Уокер оказались в городе Норт-Миртл-Бич, где остановились в отеле возле самого океана. Несколько дней назад наши герои ночью вышли на балкон гостиницы и сфотографировали совершенно безлюдный пирс в свете уличных фонарей – это было фантастически красивое и очаровательное зрелище.

Вот только впоследствии выяснилось, что причал мог быть отнюдь не пустым. Когда американцы просмотрели на следующий день полученный накануне снимок, то с удивлением обнаружили на пирсе бледную человеческую фигуру, которой там не было во время съемки. По крайней мере, влюбленные ее не заметили.

Джонни и Эйприл связались с журналистами, и те рассказали о загадочном происшествии в новостях. Сотрудники СМИ взяли интервью у местного «призрачного» экскурсовода Майка Неффа, который сообщил зрителям весьма интересную информацию, которая добавляет в эту историю дополнительную пикантность.

По его словам, здешние пляжи, а значит и пирсы возле них, населены выходцами с того света, и наиболее известным из них является так называемый Серый Человек. Если верить городским легендам, данный призрак всякий раз появляется возле воды перед тем, как на побережье обрушиваются ураганы.

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Это весьма любопытно с учетом того, что синоптики как раз прогнозируют в городе Норт-Миртл-Бич скорое начало сезона штормов…

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 Теги: призрак, фото

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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