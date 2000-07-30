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Раздел: Невероятное  
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Видеорегистратор зафиксировал появление второй Луны на небе

Видеорегистратор зафиксировал появление второй Луны на небе Невероятный случай произошел в полнолуние.

На днях один автомобилист выложил на YouTube ролик, записанный видеорегистратором. Видео заинтересовались не только обычные пользователи, но и ученые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Камера записывала всё происходящее на дороге и проплывающие пейзажи, когда мужчина ехал поздно вечером. В один момент в объектив попала полная Луна, а еще через мгновение – второй объект, внешне ничем не отличающийся от нашего природного спутника. Космическое тело по размерам было полностью идентичное Луне, плюс, тоже светилось.

Астрономы удивились, когда увидели ролик. Сейчас они гадают, чем мог являться второй объект. Согласно их комментарию, нет таких тел в Солнечной системе, которые могли приблизиться так близко друг другу, чтобы их было видно невооруженным взглядом и одновременно.

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Возможно, автомобилист видел эффект гало, при котором возникает круг из-за особого преломления света в кристаллах льда. Притом, стоит отметить, гало-диск часто неравномерный (имеет яркие пятна по бокам), плюс, он возникает очень редко.

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 Теги: Луна, видео

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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