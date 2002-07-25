Раздел: Невероятное
Папа Римский собирается сделать сенсационное заявление
Инсайдеры утверждают, что в Ирландии раскроют страшную правду.
В течение этого лета инсайдерские сайты регулярно пестрили заголовками, что Папа Римский сделает величайшее раскрытие. Человечество узнает всю правду о своей судьбе и катастрофах, которые произойдут в ближайшее время, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Вот на днях радиостанция Ватикана заявила, что Папой Римским был назначен новый Кардинал на Мадагаскаре, архиепископ Дезире Царахазана. Как отметил новый кардинал, он осознает всю ответственность перед народом, особенно перед приближающимися событиями. Какие это события, архиепископ не уточнил.
Эксперт Майкл Мейер, в свою очередь, заявил, что в конце этого лета Папа во время поездки в Ирландию раскроет людям страшную правду, которая скрывалась годами.
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Папа Римский будет в Дублине 25-26 августа. Там состоится собрание по вопросам семьи. На нем-то и прозвучат откровения. В Ватикане мало сторонников архиепископа, поэтому кардиналы делают всё, чтобы сорвать мероприятие. По этой причине и была выбрана Ирландия, в которой Папа не был уже сорок лет. Человечество узнает, чего ждать в ближайшее время.
В течение этого лета инсайдерские сайты регулярно пестрили заголовками, что Папа Римский сделает величайшее раскрытие. Человечество узнает всю правду о своей судьбе и катастрофах, которые произойдут в ближайшее время, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Вот на днях радиостанция Ватикана заявила, что Папой Римским был назначен новый Кардинал на Мадагаскаре, архиепископ Дезире Царахазана. Как отметил новый кардинал, он осознает всю ответственность перед народом, особенно перед приближающимися событиями. Какие это события, архиепископ не уточнил.
Эксперт Майкл Мейер, в свою очередь, заявил, что в конце этого лета Папа во время поездки в Ирландию раскроет людям страшную правду, которая скрывалась годами.
Читайте также: Астрологи представили самый точный гороскоп на август
Папа Римский будет в Дублине 25-26 августа. Там состоится собрание по вопросам семьи. На нем-то и прозвучат откровения. В Ватикане мало сторонников архиепископа, поэтому кардиналы делают всё, чтобы сорвать мероприятие. По этой причине и была выбрана Ирландия, в которой Папа не был уже сорок лет. Человечество узнает, чего ждать в ближайшее время.
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