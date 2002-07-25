Папа Римский собирается сделать сенсационное заявление

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Художники – натуры творческие. Но мало кто может сравниться в полете фантазии с их коллегой по ремеслу, американской художницей Ники Джонсон. Возмутившись заявлением Папы Бенедикта XVI о том, что ВИЧ не победить при помощи средств контрацепции, креативная художница решила выразить свой протест, изобразив портрет понтифика. Но