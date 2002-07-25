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Раздел: Невероятное  
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На снимках солнечной активности обнаружено странное явление

На снимках солнечной активности обнаружено странное явление В разных местах на Солнце появились симметричные кольца.

Недавно аппараты НАСА под названием SOHO STEREO, LASCO C2, LASCO C3 прислали изображения нашего светила, на котором виднеются странные объекты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Так, в четырех симметричных локациях вокруг светила образовалась серия колец. Она выглядит как система вложенных друг в друга разрезанных цилиндров.

Ученые не в состоянии объяснить природу аномалии. Как считают некоторые исследователи, на Солнце могли образоваться порталы, но какова их суть? Точно известно, что на снимках не дефекты съемки, не солнечные частицы и не метеориты. Такую правильную геометрию они попросту не могут иметь.

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Ученые из НАСА отказываются комментировать аномалию. Возможно, им запрещено разглашать информацию либо они вообще без понятия относительно увиденного.

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 Теги: Солнце, активность

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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