Раздел: Невероятное
На одежде мумий инков нашли следы яда
Исследователи призвали к осторожности других археологов и антропологов.
Чилийские ученые обнаружили, что одеяния двух мумий девочек из Чили оказались пропитаны смертельно опасным ядом, красной краской на базе ртути.
Это первый случай, когда ядовитое вещество - блестящую красную форму сульфида ртути - связали с захоронением в регионе, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Еще в 1976 году строители нашли мумии двух девочек в пещере у вершины горы Серро-Эсмеральда. Анализ их останков показал, что эти дети питались хорошей пищей и находились в состоянии почти постоянного наркотического опьянения в последний год жизни. Новое исследование, проведенное исследователями из Университета Тарапаки в Чили, является первым химическим и микроскопическим анализом вещества с мумий девочек.
"Новые химические анализы, которые мы получили, показали, что киноварь действительно присутствовала в одежде мумий Серро Эсмеральды. Этот токсичный материал является заимствованным и очень редким погребальным вариантом на севере Чили", - пишут исследователи в своей статье.
Есть только один известный и доказанный археологически источник киновари во время Империи инков, и это шахта Уанкавелика к северу от Лимы, которая была на большом расстоянии от места захоронения.
"Инки - и, в общем, все общества, которые получали киноварь из Уанкавелики, всегда использовали этот минерал в престижных и элитных социальных контекстах", - пишут исследователи.
Таким образом, использование редкого пигмента для украшения одежды умерших может говорить о том, что подобным образом жрецы подчеркивали их высокий социальный статус. А предметы, которые нашли вместе с мумиями, могут свидетельствовать о том, что девочки стали жертвами Qhapaq Hucha - ритуального человеческого жертвоприношения.
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Исследователи призвали к осторожности других археологов и антропологов. Обнаружение токсического вещества, которое было до сих пор неизвестно в подобной форме, было неожиданным. Работники музеев должны, по их словам, всегда быть осторожными и принимать надлежащие меры предосторожности при работе с красными пигментами подобного типа.
Чилийские ученые обнаружили, что одеяния двух мумий девочек из Чили оказались пропитаны смертельно опасным ядом, красной краской на базе ртути.
Это первый случай, когда ядовитое вещество - блестящую красную форму сульфида ртути - связали с захоронением в регионе, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Еще в 1976 году строители нашли мумии двух девочек в пещере у вершины горы Серро-Эсмеральда. Анализ их останков показал, что эти дети питались хорошей пищей и находились в состоянии почти постоянного наркотического опьянения в последний год жизни. Новое исследование, проведенное исследователями из Университета Тарапаки в Чили, является первым химическим и микроскопическим анализом вещества с мумий девочек.
"Новые химические анализы, которые мы получили, показали, что киноварь действительно присутствовала в одежде мумий Серро Эсмеральды. Этот токсичный материал является заимствованным и очень редким погребальным вариантом на севере Чили", - пишут исследователи в своей статье.
Есть только один известный и доказанный археологически источник киновари во время Империи инков, и это шахта Уанкавелика к северу от Лимы, которая была на большом расстоянии от места захоронения.
"Инки - и, в общем, все общества, которые получали киноварь из Уанкавелики, всегда использовали этот минерал в престижных и элитных социальных контекстах", - пишут исследователи.
Таким образом, использование редкого пигмента для украшения одежды умерших может говорить о том, что подобным образом жрецы подчеркивали их высокий социальный статус. А предметы, которые нашли вместе с мумиями, могут свидетельствовать о том, что девочки стали жертвами Qhapaq Hucha - ритуального человеческого жертвоприношения.
Читайте также: В Киево-Печерской Лавре нашли остатки уникальной стены
Исследователи призвали к осторожности других археологов и антропологов. Обнаружение токсического вещества, которое было до сих пор неизвестно в подобной форме, было неожиданным. Работники музеев должны, по их словам, всегда быть осторожными и принимать надлежащие меры предосторожности при работе с красными пигментами подобного типа.
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