Раздел: Невероятное
Под небольшим городом в Перу трещит земля
В районе наблюдаются массовые оползни.
Жители города Лутто Кутуто, который находится в Перу, в ускоренном темпе пакуют чемоданы и покидают населенный пункт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Связана эта вынужденная миграция с трещинами в земной коре. Образовавшиеся разломы расширяются с каждым днем, поглощая по нескольку домов за раз.
В начале весны этого года в районе Куско Перу случился страшный оползень, вследствие которого разрушились более ста домов. Власти немедленно объявили тогда чрезвычайное положение. Опасность не снижается по сей день: теперь трещины занимают тридцать гектаров.
Разломы в городе Лутто Кутуто начали затягивать постройки в 03:00. Жители вздрогнули, когда посреди ночи услышали шум и грохот. Всем казалось, что апокалипсис наступил.
Многие люди покинули свои дома, а некоторые, менее состоятельные, живут в неподалеку от трещин в палатках и бараках из фанеры, которые соорудил Комитет гражданской обороны Перу. В общем количестве под землю ушло 106 домов.
Люди обходятся сейчас без канализации и водоснабжения, государство успело только наладить электросети, это за пять месяцев, начиная с марта.
Читайте также: Ученые открыли новый минерал в составе бурятского метеорита
Геологи заявляют, что трещины будут расти, поэтому людей надо эвакуировать как можно скорее.
Жители города Лутто Кутуто, который находится в Перу, в ускоренном темпе пакуют чемоданы и покидают населенный пункт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Связана эта вынужденная миграция с трещинами в земной коре. Образовавшиеся разломы расширяются с каждым днем, поглощая по нескольку домов за раз.
В начале весны этого года в районе Куско Перу случился страшный оползень, вследствие которого разрушились более ста домов. Власти немедленно объявили тогда чрезвычайное положение. Опасность не снижается по сей день: теперь трещины занимают тридцать гектаров.
Разломы в городе Лутто Кутуто начали затягивать постройки в 03:00. Жители вздрогнули, когда посреди ночи услышали шум и грохот. Всем казалось, что апокалипсис наступил.
Многие люди покинули свои дома, а некоторые, менее состоятельные, живут в неподалеку от трещин в палатках и бараках из фанеры, которые соорудил Комитет гражданской обороны Перу. В общем количестве под землю ушло 106 домов.
Люди обходятся сейчас без канализации и водоснабжения, государство успело только наладить электросети, это за пять месяцев, начиная с марта.
Читайте также: Ученые открыли новый минерал в составе бурятского метеорита
Геологи заявляют, что трещины будут расти, поэтому людей надо эвакуировать как можно скорее.
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