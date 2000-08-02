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Под небольшим городом в Перу трещит земля

Под небольшим городом в Перу трещит земля В районе наблюдаются массовые оползни.

Жители города Лутто Кутуто, который находится в Перу, в ускоренном темпе пакуют чемоданы и покидают населенный пункт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Связана эта вынужденная миграция с трещинами в земной коре. Образовавшиеся разломы расширяются с каждым днем, поглощая по нескольку домов за раз.

В начале весны этого года в районе Куско Перу случился страшный оползень, вследствие которого разрушились более ста домов. Власти немедленно объявили тогда чрезвычайное положение. Опасность не снижается по сей день: теперь трещины занимают тридцать гектаров.

Разломы в городе Лутто Кутуто начали затягивать постройки в 03:00. Жители вздрогнули, когда посреди ночи услышали шум и грохот. Всем казалось, что апокалипсис наступил.

Многие люди покинули свои дома, а некоторые, менее состоятельные, живут в неподалеку от трещин в палатках и бараках из фанеры, которые соорудил Комитет гражданской обороны Перу. В общем количестве под землю ушло 106 домов.

Люди обходятся сейчас без канализации и водоснабжения, государство успело только наладить электросети, это за пять месяцев, начиная с марта.

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Геологи заявляют, что трещины будут расти, поэтому людей надо эвакуировать как можно скорее.
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 Теги: Перу, трещины

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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