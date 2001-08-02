Раздел: Невероятное
НЛО, пролетевший на фоне Луны, удалось снять на видео
В отличие от других подобных записей, видео имеет хорошее качество.
Житель английской столицы Люк Миллер решил запечатлеть на видео крупную и полную ярко-оранжевую луну. Лондонец даже не подозревал, что в объектив его мощной камеры попадет нечто куда более удивительное и интригующее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По мнению автора необычной записи, он стал случайным свидетелем появления в атмосфере нашей планеты летательного аппарата представителей внеземной цивилизации. По крайней мере, сам Миллер в этом не сомневается нисколько.
Включив представленный ниже ролик, вы сможете увидеть, как лунный диск стремительно пересекает темная дискообразная аномалия, совершающая во время полета резкий наклон назад. Многие пользователи Всемирной паутины сразу посчитали, что неопознанный летающий объект, промчавшийся над Лондоном, подозрительно напоминает инопланетный корабль из американского научно-фантастического фильма «Полет навигатора» 1986 года.
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Впрочем, не исключено, что данная, безусловно, уникальная запись никакого отношения к инопланетянам не имеет. Но официально еще никто не опроверг предположение Люка Миллера, что это НЛО, а потому уфологи пока придерживаются мнения, что британцу крупно повезло, а его видео – заслуживает внимания всех, кого интересует тема пришельцев.
Житель английской столицы Люк Миллер решил запечатлеть на видео крупную и полную ярко-оранжевую луну. Лондонец даже не подозревал, что в объектив его мощной камеры попадет нечто куда более удивительное и интригующее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По мнению автора необычной записи, он стал случайным свидетелем появления в атмосфере нашей планеты летательного аппарата представителей внеземной цивилизации. По крайней мере, сам Миллер в этом не сомневается нисколько.
Включив представленный ниже ролик, вы сможете увидеть, как лунный диск стремительно пересекает темная дискообразная аномалия, совершающая во время полета резкий наклон назад. Многие пользователи Всемирной паутины сразу посчитали, что неопознанный летающий объект, промчавшийся над Лондоном, подозрительно напоминает инопланетный корабль из американского научно-фантастического фильма «Полет навигатора» 1986 года.
Читайте также: Под небольшим городом в Перу трещит земля
Впрочем, не исключено, что данная, безусловно, уникальная запись никакого отношения к инопланетянам не имеет. Но официально еще никто не опроверг предположение Люка Миллера, что это НЛО, а потому уфологи пока придерживаются мнения, что британцу крупно повезло, а его видео – заслуживает внимания всех, кого интересует тема пришельцев.
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