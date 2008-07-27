Раздел: Невероятное
Стало известно, когда к Меркурию отправят космическую станцию
Мир ждет осени, затаив дыхание.
Стало известно, что к Меркурию отправят межпланетную станцию. Старт миссии назначен на октябрь. Европейское космическое агенство назвало дату запуска новой межпланетной автоматической станции BepiColombo, которая займется изучением Меркурия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Станция приступит к миссии утром 19 октября 2018 года, а к планете прибудет только к 2025 году.
На сегодняшний день Меркурий остается одной из самых малоизученных планет земной группы Солнечной системы. За все время его изучения астрономы только два раза отправляли космический зонд к планете. Это связано со сложностью отправки миссий к ближайшей к Солнцу планете из-за слабого гравитационного влияния со стороны планеты и сильного — со стороны Солнца.
За последнюю миссию астрономам удалось выяснить возраст магнитного поля Меркурия, толщину его коры, обнаружить тектоническую активность и узнать, когда на Меркурии потухли все вулканы. Готовиться к новому запуску аппаратов начали еще в 2008 году.
Читайте также: Стало известно, когда ESA запустит зонд к Меркурию
Миссию назвали «BepiColombo» в честь итальянского математика Джузеппе Коломбо, занимавшегося расчетами траектории полета космического аппарата «Маринер-10», который в начале 80-х изучал Меркурий и Венеру.
Работу над миссией ведут Европейское космическое агентство и Японское агентство аэрокосмических исследований. Специалисты собираются создать два космических аппарата, которые отправятся на разные полярные орбиты Меркурия. Исследовать планету аппараты будут не менее года.
К планете аппараты будут доставлены при помощи перелетного модуля. С помощью двух зондов астрономы планируют подробно изучить поверхность и внутренне строение планеты, а также получить больше данных о ее магнитосфере, экзосфере, происхождении и эволюции.
Миссия начнется в 01:45 по гринвичскому времени 19 октября 2018 года. За пределы земной атмосферы аппараты выведет ракета-носитель «Ариан-5» с французского космодрома Куру.
По расчетам, зонды прибудут к Меркурию в 2025 году.
Стало известно, что к Меркурию отправят межпланетную станцию. Старт миссии назначен на октябрь. Европейское космическое агенство назвало дату запуска новой межпланетной автоматической станции BepiColombo, которая займется изучением Меркурия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Станция приступит к миссии утром 19 октября 2018 года, а к планете прибудет только к 2025 году.
На сегодняшний день Меркурий остается одной из самых малоизученных планет земной группы Солнечной системы. За все время его изучения астрономы только два раза отправляли космический зонд к планете. Это связано со сложностью отправки миссий к ближайшей к Солнцу планете из-за слабого гравитационного влияния со стороны планеты и сильного — со стороны Солнца.
За последнюю миссию астрономам удалось выяснить возраст магнитного поля Меркурия, толщину его коры, обнаружить тектоническую активность и узнать, когда на Меркурии потухли все вулканы. Готовиться к новому запуску аппаратов начали еще в 2008 году.
Читайте также: Стало известно, когда ESA запустит зонд к Меркурию
Миссию назвали «BepiColombo» в честь итальянского математика Джузеппе Коломбо, занимавшегося расчетами траектории полета космического аппарата «Маринер-10», который в начале 80-х изучал Меркурий и Венеру.
Работу над миссией ведут Европейское космическое агентство и Японское агентство аэрокосмических исследований. Специалисты собираются создать два космических аппарата, которые отправятся на разные полярные орбиты Меркурия. Исследовать планету аппараты будут не менее года.
К планете аппараты будут доставлены при помощи перелетного модуля. С помощью двух зондов астрономы планируют подробно изучить поверхность и внутренне строение планеты, а также получить больше данных о ее магнитосфере, экзосфере, происхождении и эволюции.
Миссия начнется в 01:45 по гринвичскому времени 19 октября 2018 года. За пределы земной атмосферы аппараты выведет ракета-носитель «Ариан-5» с французского космодрома Куру.
По расчетам, зонды прибудут к Меркурию в 2025 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
77
0
Также советуем посмотреть
- В Украине появится новый орган для противостояния России
- Курьез дня: в Германии мужчина прокатился голышом на велосипеде
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд
- Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
- Все военные должности в «Л/ДНР» занимают российские офицеры, - Наев
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
- Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
- С Кремлем или в огне
- Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
- Рекламный «пирог» Днепра
- Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Украина все ближе и ближе к черте
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
- На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
- России от санкций не спрятаться
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
- У УПЦ МП отберут всю недвижимость, - Филарет
- В Україні реально робляться дороги
- "Держит секатор как профи": пользователи сети высмеяли жену Трампа
- Об иллюзии бессмертия
Оставьте свой комментарий