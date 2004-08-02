Ученые зафиксировали падение метеоритов на Луну

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Взрыв от столкновения метеорита с Луной можно было наблюдать с Земли.

46 лет назад человек впервые в истории ступил на поверхность естественного спутника Земли.

Астрономам из Американского космического агентства удалось зафиксировать падение метеорита на Луну в районе Моря Дождей. Вспышка от взрыва была настолько яркой, что ее можно было бы увидеть и невооруженным глазом.