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Раздел: Невероятное  
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Ученые зафиксировали падение метеоритов на Луну

Ученые зафиксировали падение метеоритов на Луну На Луну за сутки упало два метеорита

Луна, в отличие от Земли, не имеет атмосферы, а потому совсем не защищена от метеоритных ударов. Телескопам ESA удалось зафиксировать, как в течение 24 часов на поверхность единственного спутника Земли упало два метеорита, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Удары зафиксировали 17 и 18 июля. Метеориты, судя по всему, являются фрагментами метеорного потока альфа-Каприкорниды. На поверхности Луны, как можно заметить на кадрах из видео, они выглядят как довольно яркие, сильные вспышки. Стоит отметить, что такие вспышки обычно относят к кратковременным лунным явлениям – временным аномалиям вида лунной поверхности и окололунного пространства. Однако, сами объекты, по словам исследователей, были размером с грецкий орех.

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Подобные вспышки на Луне отслеживают в рамках программы Moon Impacts Detection and Analysis System (MIDAS), которая использует три обсерватории на территории Испании. Как отмечает астрофизик из Университета Уэльвы Хосе Мария Мадиедо, специалисты пытаются определить, как много метеороидов падает на Луну и с какой частотой, чтобы с помощью этого лучше рассчитать вероятность падения метеоритов на нашу планету. Исследователи обычно следят за вспышками на "темной" стороне Луны, ведь в этом регионе их, естественно, проще увидеть.

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 Теги: Луна, метеорит

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Сегодня, 22:33 » Автор: Татьяна Ларина
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