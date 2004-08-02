Раздел: Невероятное
На полицейском видео разглядели призрак девочки
Ролик записан самими полицейскими.
Представленная ниже интригующая запись была выложена на один из YouTube-каналов, посвященных сверхъестественным явлениям. Авторы публикации утверждают, что видео получили несколько дней назад два американских полицейских, разыскивавших пропавшую девочку по имени Ева, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Ребенок исчез ночью всего на полчаса, и оказавшиеся поблизости патрульные сразу начали его поиски. Вскоре они нашли малышку катающейся на качелях в чужом дворе. Ролик демонстрирует, как офицеры подходят к Еве и спрашивают, что она тут делает в столь поздний час одна. Девочка отвечает, что играет со своей подругой Джулианной.
Разумеется, на ум сразу приходит мысль о том, что ребенок воображает себе это, поскольку других детей поблизости явно не видно. Тем не менее, далее происходит нечто весьма странное. Ева указывает правоохранителям на пустые качели возле себя, и те неожиданно начинают раскачиваться, словно на них сидит кто-то невидимый, надо полагать, та загадочная Джулианна. Испуганные стажи порядка забирают потерявшуюся малышку с собой, и на этом видео заканчивается.
Несмотря на то, что многие пользователи Всемирной паутины посчитали данные кадры по-настоящему пугающими, нашлось также немало комментаторов-скептиков, которые назвали запись инсценировкой и мистификацией. Дескать, полисмены ведут себя на ней крайне неестественно, в частности, пугаются по малейшему поводу, например, даже не пытаясь выяснить, отчего вдруг начинают раскачиваться вторые качели…
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А может, все это просто осталось за кадром? Ведь доморощенные операторы часто всего не обладают профессионализмом, скажем, опытного режиссера и сценариста, способных показать ситуацию как можно полнее и интереснее. Для них главное то, что они считают главным, остальное все - просто вырезается и выбрасывается…
Представленная ниже интригующая запись была выложена на один из YouTube-каналов, посвященных сверхъестественным явлениям. Авторы публикации утверждают, что видео получили несколько дней назад два американских полицейских, разыскивавших пропавшую девочку по имени Ева, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Ребенок исчез ночью всего на полчаса, и оказавшиеся поблизости патрульные сразу начали его поиски. Вскоре они нашли малышку катающейся на качелях в чужом дворе. Ролик демонстрирует, как офицеры подходят к Еве и спрашивают, что она тут делает в столь поздний час одна. Девочка отвечает, что играет со своей подругой Джулианной.
Разумеется, на ум сразу приходит мысль о том, что ребенок воображает себе это, поскольку других детей поблизости явно не видно. Тем не менее, далее происходит нечто весьма странное. Ева указывает правоохранителям на пустые качели возле себя, и те неожиданно начинают раскачиваться, словно на них сидит кто-то невидимый, надо полагать, та загадочная Джулианна. Испуганные стажи порядка забирают потерявшуюся малышку с собой, и на этом видео заканчивается.
Несмотря на то, что многие пользователи Всемирной паутины посчитали данные кадры по-настоящему пугающими, нашлось также немало комментаторов-скептиков, которые назвали запись инсценировкой и мистификацией. Дескать, полисмены ведут себя на ней крайне неестественно, в частности, пугаются по малейшему поводу, например, даже не пытаясь выяснить, отчего вдруг начинают раскачиваться вторые качели…
Читайте также: На улицах американского города появилось неопознанное вещество
А может, все это просто осталось за кадром? Ведь доморощенные операторы часто всего не обладают профессионализмом, скажем, опытного режиссера и сценариста, способных показать ситуацию как можно полнее и интереснее. Для них главное то, что они считают главным, остальное все - просто вырезается и выбрасывается…
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