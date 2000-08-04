Раздел: Невероятное
Ученые нашли целую плантацию исчезающих растений
Это растение растет только на отвесных скалах гор Тайхан
Китайские ученые в ходе недавней научной экспедиции в северной провинции Хэбэй обнаружили редко встречающийся скальный вид цветов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Это растение растет только на отвесных скалах гор Тайхан, поэтому оно именуется как "Тайханские цветы". Оно находится на грани исчезновения.
По оценке ученых, на горном массиве площадью 4 тыс. кв. м. произрастает около 10 тыс. "Тайханских цветов".
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Обнаружение такого растительного сообщества имеет большое значение для изучения местной природы и экологической среды, отметил глава научной экспедиции Фу Чжэнлян.
Китайские ученые в ходе недавней научной экспедиции в северной провинции Хэбэй обнаружили редко встречающийся скальный вид цветов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Это растение растет только на отвесных скалах гор Тайхан, поэтому оно именуется как "Тайханские цветы". Оно находится на грани исчезновения.
По оценке ученых, на горном массиве площадью 4 тыс. кв. м. произрастает около 10 тыс. "Тайханских цветов".
Читайте также: В Мариуполе нашли плантацию марихуаны
Обнаружение такого растительного сообщества имеет большое значение для изучения местной природы и экологической среды, отметил глава научной экспедиции Фу Чжэнлян.
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