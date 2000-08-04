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Ученые нашли целую плантацию исчезающих растений

Ученые нашли целую плантацию исчезающих растенийЭто растение растет только на отвесных скалах гор Тайхан

Китайские ученые в ходе недавней научной экспедиции в северной провинции Хэбэй обнаружили редко встречающийся скальный вид цветов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Это растение растет только на отвесных скалах гор Тайхан, поэтому оно именуется как "Тайханские цветы". Оно находится на грани исчезновения.

По оценке ученых, на горном массиве площадью 4 тыс. кв. м. произрастает около 10 тыс. "Тайханских цветов".

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Обнаружение такого растительного сообщества имеет большое значение для изучения местной природы и экологической среды, отметил глава научной экспедиции Фу Чжэнлян.
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 Теги: Китай, растения

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Сегодня, 18:00 » Автор: Татьяна Ларина
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