Раздел: Невероятное
Возле Ровно археологи раскопали уникальные артефакты
На Ровенщине нашли жилье ранних славян.
В селе Пересопница, что неподалеку Ровно, археологи раскопали жилье ранних славян. Исследователи называют объект «красивым», и объясняют, что его уникальность - в довольно крупных размерах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на День.
Там обитало не двое и даже не четыре человека. К тому же жилье довольно хорошо сохранилось. Это позволяет делать выводы о социальном статусе владельцев.
Между тем село Пересопница имеет яркую историю и богатый культурный слой, поэтому раскопки там происходят ежегодно.
«Мы натолкнулись на несколько объектов. Основным и наиболее красивым среди них полуземлянка конца IX - начала Х века. Она сравнительно огромная - 4 на 4 метра. Обычно же жилье ранних славян меньше. В северном углу - хорошая печка, интересна своей формой. Она не подковообразная, а прямоугольная. Имеет каркасную конструкцию. Под стенами жилища были хозяйственные ямки. Очевидно, там что-то хранили. Возможно, зерно, - рассказывает археолог Алексей Войтюк. - Но дело в том, что в Х веке люди построили там жилье, которое, по сути, перерезало эту землянку. Как я уже говорил, ее внушительные размеры позволяют сделать выводы и о том, насколько состоятельными были владельцы, да и вообще о тогдашнем статус Пересопницы ».
И жилье ранних славян - не единственная интересная находка экспедиции. Археологи также наткнулись на древнерусский погреб. Там нашли массу фрагментов горшков. Три из них удалось полностью склеить и загипсовать. И особенность в том, что все вещи - с клеймами. Это вариации солярных (то есть солнечных) знаков - колесо со спицами, крест в круге.
Читайте также: В Литве археологи сделали интересное открытие
«Поскольку клейма однотипные, то очевидно, что их делал один мастер. То есть очевидно, что хозяин, который был довольно состоятельным человеком, покупал посуду у одного ремесленника, - объясняет Алексей Войтюк. - Вообще в Пересопнице попадается очень много фрагментов посуды с клеймами. Поэтому можно предположить, что здесь был центр гончарства. И ремесленники делали посуду для себя и округа. Но пока мы не нашли места, где могла быть такая мастерская».
В селе Пересопница, что неподалеку Ровно, археологи раскопали жилье ранних славян. Исследователи называют объект «красивым», и объясняют, что его уникальность - в довольно крупных размерах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на День.
Там обитало не двое и даже не четыре человека. К тому же жилье довольно хорошо сохранилось. Это позволяет делать выводы о социальном статусе владельцев.
Между тем село Пересопница имеет яркую историю и богатый культурный слой, поэтому раскопки там происходят ежегодно.
«Мы натолкнулись на несколько объектов. Основным и наиболее красивым среди них полуземлянка конца IX - начала Х века. Она сравнительно огромная - 4 на 4 метра. Обычно же жилье ранних славян меньше. В северном углу - хорошая печка, интересна своей формой. Она не подковообразная, а прямоугольная. Имеет каркасную конструкцию. Под стенами жилища были хозяйственные ямки. Очевидно, там что-то хранили. Возможно, зерно, - рассказывает археолог Алексей Войтюк. - Но дело в том, что в Х веке люди построили там жилье, которое, по сути, перерезало эту землянку. Как я уже говорил, ее внушительные размеры позволяют сделать выводы и о том, насколько состоятельными были владельцы, да и вообще о тогдашнем статус Пересопницы ».
И жилье ранних славян - не единственная интересная находка экспедиции. Археологи также наткнулись на древнерусский погреб. Там нашли массу фрагментов горшков. Три из них удалось полностью склеить и загипсовать. И особенность в том, что все вещи - с клеймами. Это вариации солярных (то есть солнечных) знаков - колесо со спицами, крест в круге.
Читайте также: В Литве археологи сделали интересное открытие
«Поскольку клейма однотипные, то очевидно, что их делал один мастер. То есть очевидно, что хозяин, который был довольно состоятельным человеком, покупал посуду у одного ремесленника, - объясняет Алексей Войтюк. - Вообще в Пересопнице попадается очень много фрагментов посуды с клеймами. Поэтому можно предположить, что здесь был центр гончарства. И ремесленники делали посуду для себя и округа. Но пока мы не нашли места, где могла быть такая мастерская».
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