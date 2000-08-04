» » Возле Ровно археологи раскопали уникальные артефакты
Раздел: Невероятное  
0

Возле Ровно археологи раскопали уникальные артефакты

Возле Ровно археологи раскопали уникальные артефактыНа Ровенщине нашли жилье ранних славян.

В селе Пересопница, что неподалеку Ровно, археологи раскопали жилье ранних славян. Исследователи называют объект «красивым», и объясняют, что его уникальность - в довольно крупных размерах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на День.

Там обитало не двое и даже не четыре человека. К тому же жилье довольно хорошо сохранилось. Это позволяет делать выводы о социальном статусе владельцев.

Между тем село Пересопница имеет яркую историю и богатый культурный слой, поэтому раскопки там происходят ежегодно.

«Мы натолкнулись на несколько объектов. Основным и наиболее красивым среди них полуземлянка конца IX - начала Х века. Она сравнительно огромная - 4 на 4 метра. Обычно же жилье ранних славян меньше. В северном углу - хорошая печка, интересна своей формой. Она не подковообразная, а прямоугольная. Имеет каркасную конструкцию. Под стенами жилища были хозяйственные ямки. Очевидно, там что-то хранили. Возможно, зерно, - рассказывает археолог Алексей Войтюк. - Но дело в том, что в Х веке люди построили там жилье, которое, по сути, перерезало эту землянку. Как я уже говорил, ее внушительные размеры позволяют сделать выводы и о том, насколько состоятельными были владельцы, да и вообще о тогдашнем статус Пересопницы ».

И жилье ранних славян - не единственная интересная находка экспедиции. Археологи также наткнулись на древнерусский погреб. Там нашли массу фрагментов горшков. Три из них удалось полностью склеить и загипсовать. И особенность в том, что все вещи - с клеймами. Это вариации солярных (то есть солнечных) знаков - колесо со спицами, крест в круге.

Читайте также: В Литве археологи сделали интересное открытие

«Поскольку клейма однотипные, то очевидно, что их делал один мастер. То есть очевидно, что хозяин, который был довольно состоятельным человеком, покупал посуду у одного ремесленника, - объясняет Алексей Войтюк. - Вообще в Пересопнице попадается очень много фрагментов посуды с клеймами. Поэтому можно предположить, что здесь был центр гончарства. И ремесленники делали посуду для себя и округа. Но пока мы не нашли места, где могла быть такая мастерская».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ровенская область, артефакты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:26 » Автор: Ирина Шевченко
     226
     0

Похожие новости по теме

Египетские археологи раскопали уникальные артефакты Египетские археологи раскопали уникальные артефакты

Археологи нашли походную кухню строителей пирамид.

Под Черкассами археологи раскопали древнее поселение Под Черкассами археологи раскопали древнее поселение

Археологи раскопали 2 дома трипольцев.

Под Запорожьем археологи раскопали ценные артефакты Под Запорожьем археологи раскопали ценные артефакты

На территории заповедника найдены уникальные артефакты.

В Великобритании археологи раскопали ценнейший артефакт В Великобритании археологи раскопали ценнейший артефакт

Археологи нашли 1400 фрагментов оттисков для отлива золотых, серебряных и медных монет.

Археологи Норвегии нашли поселение возрастом 1500 лет Археологи Норвегии нашли поселение возрастом 1500 лет

Находка описывает быт древних народов Скандинавии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх