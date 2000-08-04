Раздел: Невероятное
Раскрыта загадка Бермудского треугольника
Названа причина массового исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике.
Группа ученых из Университета Саутгемптона предложила решения тайны Бермудского треугольника, который считается одним из самых таинственных и опасных мест в Атлантических водах.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 2plus2.
По словам специалистов, гибель кораблей связана с частым возникновением в данном регионе так называемых "волн-убийц". Эти одиночные гигантские волны до 30 метров в высоту крайне опасны, поскольку могут потопить корабль за несколько минут.
Происхождение их неизвестно, при этом их разрушительная сила крайне высока. Впервые такие волны были зафиксированы в 1995 году.
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Свою теорию ученые доказали благодаря созданной модели огромного судна USS Cyclops, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1918 году. На борту судна во время аварии находилось 300 человек. Ученые создали эффект "взрывной волны", которая, по их мнению, привела к аварии.
Группа ученых из Университета Саутгемптона предложила решения тайны Бермудского треугольника, который считается одним из самых таинственных и опасных мест в Атлантических водах.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 2plus2.
По словам специалистов, гибель кораблей связана с частым возникновением в данном регионе так называемых "волн-убийц". Эти одиночные гигантские волны до 30 метров в высоту крайне опасны, поскольку могут потопить корабль за несколько минут.
Происхождение их неизвестно, при этом их разрушительная сила крайне высока. Впервые такие волны были зафиксированы в 1995 году.
Читайте также: Медики подсказали, как облегчить боль при артрите
Свою теорию ученые доказали благодаря созданной модели огромного судна USS Cyclops, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1918 году. На борту судна во время аварии находилось 300 человек. Ученые создали эффект "взрывной волны", которая, по их мнению, привела к аварии.
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