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Раскрыта загадка Бермудского треугольника

Раскрыта загадка Бермудского треугольникаНазвана причина массового исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике.

Группа ученых из Университета Саутгемптона предложила решения тайны Бермудского треугольника, который считается одним из самых таинственных и опасных мест в Атлантических водах.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 2plus2.

По словам специалистов, гибель кораблей связана с частым возникновением в данном регионе так называемых "волн-убийц". Эти одиночные гигантские волны до 30 метров в высоту крайне опасны, поскольку могут потопить корабль за несколько минут.

Происхождение их неизвестно, при этом их разрушительная сила крайне высока. Впервые такие волны были зафиксированы в 1995 году.

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Свою теорию ученые доказали благодаря созданной модели огромного судна USS Cyclops, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1918 году. На борту судна во время аварии находилось 300 человек. Ученые создали эффект "взрывной волны", которая, по их мнению, привела к аварии.
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 Теги: Бермудский треугольник, тайна

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Сегодня, 17:17 » Автор: Ирина Шевченко
     1996
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