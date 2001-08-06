Раздел: Невероятное
Опровергнут миф о появлении человека
Подобная картина наблюдается и с некоторыми другими частями человеческого генома.
Американские ученые пришли к выводу, что ген FOXP2, связанный с речью и способностью обучения языкам, не давал никаких эволюционных преимуществ Homo sapiens. Ранее считалось, что эта часть ДНК обеспечила современным людям преимущество перед неандертальцами и другими архаичными видами рода Homo.
Об этом пишет Хроника.инфо.
FOXP2 кодирует фактор транскрипции, который регулирует активность других генов. Показано, что мутации в гене связаны с расстройствами речи и языка. FOXP2 человека отличается от FOXP2 других приматов двумя аминокислотами. Кроме того, в гене были найдены признаки давления естественного отбора, что указывало на то, что он сыграл важную роль в эволюции человека. ученые установили, что один из вариантов гена быстро распространился среди людей около 200 тысяч лет назад.
В новой работе исследователи провели статистический анализ различных генетический вариантов FOXP2, используя данные о геномах из двух баз данных — Human Genome Diversity Panel (HGDP) и 1000 Genomes Project phase 1. Оказалось, что при рассмотрении всех людей, независимо от их происхождения, один из вариантов действительно становится более распространенным, чем другие. Однако, если анализировать африканцев отдельно от европейцев и азиатов, то различия не наблюдаются.
Это объясняется тем, что при миграции людей из Африки, некоторые варианты генов получили распространение за пределами континента, на котором люди появились изначально. По мере роста популяций на других континентах отдельные аллели FOXP2 получили широко распространение. Если бы на «ген речи» влиял естественный отбор, то он был бы единственной частью ДНК с таким распределением среди различных групп населения.
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По словам исследователей, результаты работы не отвергают возможность того, что FOXP2 мог сыграть роль в эволюции человека, однако в любом случае этот ген не имел решающего значения.
Американские ученые пришли к выводу, что ген FOXP2, связанный с речью и способностью обучения языкам, не давал никаких эволюционных преимуществ Homo sapiens. Ранее считалось, что эта часть ДНК обеспечила современным людям преимущество перед неандертальцами и другими архаичными видами рода Homo.
Об этом пишет Хроника.инфо.
FOXP2 кодирует фактор транскрипции, который регулирует активность других генов. Показано, что мутации в гене связаны с расстройствами речи и языка. FOXP2 человека отличается от FOXP2 других приматов двумя аминокислотами. Кроме того, в гене были найдены признаки давления естественного отбора, что указывало на то, что он сыграл важную роль в эволюции человека. ученые установили, что один из вариантов гена быстро распространился среди людей около 200 тысяч лет назад.
В новой работе исследователи провели статистический анализ различных генетический вариантов FOXP2, используя данные о геномах из двух баз данных — Human Genome Diversity Panel (HGDP) и 1000 Genomes Project phase 1. Оказалось, что при рассмотрении всех людей, независимо от их происхождения, один из вариантов действительно становится более распространенным, чем другие. Однако, если анализировать африканцев отдельно от европейцев и азиатов, то различия не наблюдаются.
Это объясняется тем, что при миграции людей из Африки, некоторые варианты генов получили распространение за пределами континента, на котором люди появились изначально. По мере роста популяций на других континентах отдельные аллели FOXP2 получили широко распространение. Если бы на «ген речи» влиял естественный отбор, то он был бы единственной частью ДНК с таким распределением среди различных групп населения.
Читайте также: Опровергнут миф о вымирании человечества из-за супервулкана
По словам исследователей, результаты работы не отвергают возможность того, что FOXP2 мог сыграть роль в эволюции человека, однако в любом случае этот ген не имел решающего значения.
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