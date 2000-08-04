Раздел: Невероятное
Ученые рассказали, когда цветы "научились" пахнуть
У древних цветков еще не было ярких лепестков.
Ученые заявили о том, что цветы, предположительно, начали пахнуть еще в меловой период, около 99 миллионов лет назад.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЗН.
У цветков, найденных в янтаре, еще не было ярких лепестков, но они обладали секреторными тканями, которые вырабатывали пахучие вещества. Исследователи предполагают, что для того, чтобы привлечь насекомых, древним цветам приходилось полагаться только на запах.
Древнейшие цветковые растения появились 160 миллионов лет назад, а пахучие вещества начали вырабатывает спустя несколько десятков миллионов лет после появления. В ходе исследования ученые изучили два вида цветов, Cascolaurus burmensis и Tropidogyne pentaptera, сохранившихся в бирманском янтаре возрастом 99 миллионов лет и обнаружили в них чашелистики с секреторными тканями как минимум двух видов — железистые трихомы и элиафоры. Также у цветков уже были нектарники — железки, выделяющие сахаристый нектар.
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А вот лепестков у 99-миллионолетных цветов еще не было. Зато у олигоценовых и миоценовых растений, которые были найдены в доминиканском янтаре возрастом 20-30 миллионов лет, лепестки уже появились. Помимо лепестков насекомых привлекали пыльник (части тычинок с пыльцой). В кусочке доминиканского янтаря сохранилась пчела, севшая на пыльник.
Ученые заявили о том, что цветы, предположительно, начали пахнуть еще в меловой период, около 99 миллионов лет назад.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЗН.
У цветков, найденных в янтаре, еще не было ярких лепестков, но они обладали секреторными тканями, которые вырабатывали пахучие вещества. Исследователи предполагают, что для того, чтобы привлечь насекомых, древним цветам приходилось полагаться только на запах.
Древнейшие цветковые растения появились 160 миллионов лет назад, а пахучие вещества начали вырабатывает спустя несколько десятков миллионов лет после появления. В ходе исследования ученые изучили два вида цветов, Cascolaurus burmensis и Tropidogyne pentaptera, сохранившихся в бирманском янтаре возрастом 99 миллионов лет и обнаружили в них чашелистики с секреторными тканями как минимум двух видов — железистые трихомы и элиафоры. Также у цветков уже были нектарники — железки, выделяющие сахаристый нектар.
Читайте также: На дне Черного моря обнаружили древний корабль
А вот лепестков у 99-миллионолетных цветов еще не было. Зато у олигоценовых и миоценовых растений, которые были найдены в доминиканском янтаре возрастом 20-30 миллионов лет, лепестки уже появились. Помимо лепестков насекомых привлекали пыльник (части тычинок с пыльцой). В кусочке доминиканского янтаря сохранилась пчела, севшая на пыльник.
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