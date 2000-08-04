Раздел: Невероятное
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Причиной являются атмосферные гравитационные волны.
Ученые Массачусетского технологического института выявили дыру в ионосфере Земли, которая возникла из-за внезапного потепления стратосферы.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Внезапным стратосферным потеплением (ВСП) называют значительное повышение температуры в стратосфере над полярными и приполярными областями Земли зимой. Его причиной являются атмосферные гравитационные волны — специфическая форма колебательного движения, возникающая в воздушной оболочке. Эти волны возникают в тропосфере, самом низком слое атмосферы, однако при огибании гор и возвышенностей они могут подниматься выше.
При стратосферном потеплении происходит разрушение циркумполярного вихря — гигантской системы циркуляции теплого и холодного воздуха.
Ранее считалось, что изменения в ионосфере (насыщенной электронами верхней части атмосферы), спровоцированные внезапными стратосферными потеплениями, происходят только днем. Однако в 2013 году ученые зарегистрировали ВСП, которое значительно повлияло на ночную стратосферу.
Оказалось, что плотность свободных электронов в области значительно уменьшилась. В результате образовалась ионосферная дыра, простирающаяся от 55 градусов южной широты до 45 градусов северной широты.
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Выявление механизмов образования ионосферных дыры необходимо для прогнозирования космической погоды, то есть состояния внешних слоев атмосферы Земли, которая взаимодействует с космическими лучами и солнечной радиацией. Это влияет на распространение радиоволн, орбиты низколетящих спутников и магнитные бури.
Ученые Массачусетского технологического института выявили дыру в ионосфере Земли, которая возникла из-за внезапного потепления стратосферы.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Внезапным стратосферным потеплением (ВСП) называют значительное повышение температуры в стратосфере над полярными и приполярными областями Земли зимой. Его причиной являются атмосферные гравитационные волны — специфическая форма колебательного движения, возникающая в воздушной оболочке. Эти волны возникают в тропосфере, самом низком слое атмосферы, однако при огибании гор и возвышенностей они могут подниматься выше.
При стратосферном потеплении происходит разрушение циркумполярного вихря — гигантской системы циркуляции теплого и холодного воздуха.
Ранее считалось, что изменения в ионосфере (насыщенной электронами верхней части атмосферы), спровоцированные внезапными стратосферными потеплениями, происходят только днем. Однако в 2013 году ученые зарегистрировали ВСП, которое значительно повлияло на ночную стратосферу.
Оказалось, что плотность свободных электронов в области значительно уменьшилась. В результате образовалась ионосферная дыра, простирающаяся от 55 градусов южной широты до 45 градусов северной широты.
Читайте также: В Атлантике зафиксировали катастрофическую аномалию
Выявление механизмов образования ионосферных дыры необходимо для прогнозирования космической погоды, то есть состояния внешних слоев атмосферы Земли, которая взаимодействует с космическими лучами и солнечной радиацией. Это влияет на распространение радиоволн, орбиты низколетящих спутников и магнитные бури.
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