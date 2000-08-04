» » В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Раздел: Невероятное  
0

В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию

В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалиюПричиной являются атмосферные гравитационные волны.

Ученые Массачусетского технологического института выявили дыру в ионосфере Земли, которая возникла из-за внезапного потепления стратосферы.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Внезапным стратосферным потеплением (ВСП) называют значительное повышение температуры в стратосфере над полярными и приполярными областями Земли зимой. Его причиной являются атмосферные гравитационные волны — специфическая форма колебательного движения, возникающая в воздушной оболочке. Эти волны возникают в тропосфере, самом низком слое атмосферы, однако при огибании гор и возвышенностей они могут подниматься выше.

При стратосферном потеплении происходит разрушение циркумполярного вихря — гигантской системы циркуляции теплого и холодного воздуха.

Ранее считалось, что изменения в ионосфере (насыщенной электронами верхней части атмосферы), спровоцированные внезапными стратосферными потеплениями, происходят только днем. Однако в 2013 году ученые зарегистрировали ВСП, которое значительно повлияло на ночную стратосферу.

Оказалось, что плотность свободных электронов в области значительно уменьшилась. В результате образовалась ионосферная дыра, простирающаяся от 55 градусов южной широты до 45 градусов северной широты.

Читайте также: В Атлантике зафиксировали катастрофическую аномалию

Выявление механизмов образования ионосферных дыры необходимо для прогнозирования космической погоды, то есть состояния внешних слоев атмосферы Земли, которая взаимодействует с космическими лучами и солнечной радиацией. Это влияет на распространение радиоволн, орбиты низколетящих спутников и магнитные бури.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Земля, аномалия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
     2495
     0

Похожие новости по теме

Объяснено загадочное явление над Антарктидой Объяснено загадочное явление над Антарктидой

Стратосферные волны образуются при обтекании воздушными потоками горных склонов.

Стало известно, почему над Антарктикой появляются атмосферные волны Стало известно, почему над Антарктикой появляются атмосферные волны

В высших слоях атмосферы над Антарктикой появляются гравитационные волны.

Ракета Falcon 9 пробила огромную дыру в ионосфере Ракета Falcon 9 пробила огромную дыру в ионосфере

Ученые заявляют, что таким образом они наблюдали самые большие ударные круговые волны, вызванные пуском ракеты.

Геофизики зафиксировали высокочастотные колебания в мантии Земли Геофизики зафиксировали высокочастотные колебания в мантии Земли

Распространение волны внутри мантии растягивается на миллионы лет.

Ученые узнали, как гравитационные волны влияют на атмосферу Плутона Ученые узнали, как гравитационные волны влияют на атмосферу Плутона

Для Плутона характерны атмосферные гравитационные волны.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх