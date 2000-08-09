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Раздел: Невероятное  
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В Бразилии откопали картошину в виде огромной ноги

В Бразилии откопали картошину в виде огромной ноги Уникальную находку прозвали "ногой великана".

Марли и Пауло Кукуинелы, проживающие в бразильском городе Мелейру, одного дня выкопали у себя на огороде ногу, которая, судя по габаритам, могла принадлежать только великану, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Восьмикилограммовая ступня имеет пять пальцев и правильные человеческие пропорции.

Семья сперва подумала, что раньше по их земле бродили огромные создания, однако в реальности находка оказалась лишь картофелиной не только аномальных размеров, но и нестандартной формы.

Как отметили хозяева дачного участка, они более шести лет выращивают картофель, но такое видят впервые. Картошка даже покрыта корешками, которые похожи на волосы.

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Удивительную находку супруги передали в Музей картофеля во Флориде, так как съесть такой экспонат попросту не могут.

В Бразилии откопали картошину в виде огромной ноги
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 Теги: Бразилия, картошка

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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