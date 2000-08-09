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Раздел: Невероятное  
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Американский астронавт рассказал о необычном существе в космосе

Американский астронавт рассказал о необычном существе в космосе Мужчина уверяет, что видел странное создание на борту космического корабля.

Бывший астронавт НАСА заявляет, что во время миссии он заметил на космическом челноке чужеродное создание, которое имело признаки жизни. Организм внешне напоминал медузу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Как отметил Леланд Мелвин, существо пряталось в отсеке полезной нагрузки, оно было полупрозрачным, аморфным и гибким. Откровения 54-летнего астронавта последовали в Твиттере во время диалога с К. Варингом - руководителем сайта UFO Sightings Daily.

Мелвин давно хотел рассказать о своих наблюдениях на корабле «Атлантис» на радио «Хьюстон, у нас проблемы», однако заявление вызвало бы много вопросов, начался бы дурдом. Также в своё время астронавт с коллегами ничего не рассказали Центру управления, дабы миссия не была прекращена.

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При этом другой астронавт считает, что он видел обычный лед, который образовался из воды, вытекшей из разорванных трубок фреона. Эти трубки охлаждают грузовой отсек космического корабля.

Американский астронавт рассказал о необычном существе в космосе
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 Теги: астронавт, существо

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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