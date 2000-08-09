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Американский астронавт рассказал о необычном существе в космосе

Американский астронавт рассказал о необычном существе в космосе

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