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Астрономы нашли озеро на Марсе

Астрономы нашли озеро на МарсеКоманда использовала радиолокационные волны для наблюдения за поверхностью планеты.

На Марсе нет недостатка в воде. Астрономы считают, что под пыльным реголитом планеты находится не менее 5 миллионов кубических километров льда.

В XIX веке американский астроном Персиваль Лоуэлл популяризировал идею о том, что есть каналы, пересекающие поверхность Марса, переносящие воду с полюсов.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Лучшие телескопы и появление космических зондов в 1960-х годах показали каналы как мираж. Низкие температуры Марса и слабое давление, оказываемое его тонкой атмосферой, означают, что никакая жидкая вода не может долго находится на поверхности. Тем не менее, в 2006 году сезонные изменения пары марсианских кратеров привели к тому, что астрономы предположили, что небольшое количество жидкой воды может слегка пузыриться на поверхности в течение марсианского лета.

Однако более десятилетия спустя эта гипотеза остается недоказанной.

В статье, опубликованной в научном журнале Science 25 июля, Роберто Орозеи из Национального института астрофизики в Италии и его коллеги сообщают об открытии озера жидкой воды на 20 км в поперечнике, погребенного в 1,5 км под поверхностью Марса, вблизи его южной полярной ледяной шапки. Озеро кажется марсианским двоюродным братом земного озера Восток, подземного озера в Антарктиде.

Различные материалы отражают радиолокационные волны с различной интенсивностью. Команда использовала радиолокационный датчик на орбитальном зонде «Марс-Экспресс», чтобы осмотреть площадь в 200 км южной полярной равнины планеты. После более чем трехлетнего сбора данных д-р Орозеи чувствовал себя достаточно уверенно, утверждая, что вода является единственным объяснением полученных показаний команды.

То, что озеро является подземным, является ключом к его сохранению, говорит Сюзанна Швенцер, планетарный ученый из Открытого университета в Великобритании. Как и в Антарктиде, толщина ледяного покрова изолирует воду от температуры замерзания на поверхности планеты. В то же время давление, оказываемое льдом, снижает температуру замерзания воды ниже 0 °C. И если вода «приправлена» солями натрия, магния и кальция, все из которых обнаружены на Марсе, его температура замерзания может еще больше снизиться.

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Открытие является захватывающим с чисто геологической точки зрения. Но самый большой вопрос в том, может ли там существовать жизнь. В озере Восток жизнь существует, хотя оно было отрезано от поверхности в течение десятков миллионов лет.
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 Теги: Астрономы, озеро, Марс

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Сегодня, 21:14 » Автор: Едгар Букмирза
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