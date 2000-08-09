Раздел: Невероятное
Под Калифорнией нашли огромное количество раскаленной магмы
Ученые утверждают, что вулкан может быть готов к огромному извержению.
В научно-популярном журнале Geological Society of America появилась статья о том, что под калифорнийским вулканом Лонг-Вэлли находится огромное количество расплавленного вещества, объем которого равняется тысяче километрам кубических, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Это настолько огромная цифра, что в случае активности Лонг-Вэлли в атмосферу попадет 140 кубических миль пепла и вулканического мусора. Для понимания масштабности катастрофы: в 1980 году вулкан Сент-Холенс высвободил в воздух лишь 0,29 кубических миль вулканического материала.
Ученые считали, что новое извержение случится не ранее, чем через тысячу лет. Новые исследования же показали, что в резервуаре вулкана достаточно магмы для нового суперизвержения. При этом сеять панику ещё рано, отметили специалисты, хотя вулканическое вещество и поднимается на поверхность ещё с 1980 года.
Читайте также: Американский астронавт рассказал о необычном существе в космосе
Последний раз суперизвержение Лонг-Вэлли происходило 760 тыс. лет назад. Согласно выведенной закономерности, активность наступает каждые 200 тыс. лет. Ученый Дэвид Ротери уверен, что в ближайшие сто лет извержение ждать не нужно.
В научно-популярном журнале Geological Society of America появилась статья о том, что под калифорнийским вулканом Лонг-Вэлли находится огромное количество расплавленного вещества, объем которого равняется тысяче километрам кубических, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Это настолько огромная цифра, что в случае активности Лонг-Вэлли в атмосферу попадет 140 кубических миль пепла и вулканического мусора. Для понимания масштабности катастрофы: в 1980 году вулкан Сент-Холенс высвободил в воздух лишь 0,29 кубических миль вулканического материала.
Ученые считали, что новое извержение случится не ранее, чем через тысячу лет. Новые исследования же показали, что в резервуаре вулкана достаточно магмы для нового суперизвержения. При этом сеять панику ещё рано, отметили специалисты, хотя вулканическое вещество и поднимается на поверхность ещё с 1980 года.
Читайте также: Американский астронавт рассказал о необычном существе в космосе
Последний раз суперизвержение Лонг-Вэлли происходило 760 тыс. лет назад. Согласно выведенной закономерности, активность наступает каждые 200 тыс. лет. Ученый Дэвид Ротери уверен, что в ближайшие сто лет извержение ждать не нужно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
451
0
Также советуем посмотреть
- В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
- В Сети появился пес-двойник знаменитой певицы
- В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
- Гигантский картофель удивил украинского фермера
- Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
- Смешные фотки животных, которые не могут скрывать эмоции
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
Оставьте свой комментарий