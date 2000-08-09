» » Под Калифорнией нашли огромное количество раскаленной магмы
Раздел: Невероятное  
0

Под Калифорнией нашли огромное количество раскаленной магмы

Под Калифорнией нашли огромное количество раскаленной магмы Ученые утверждают, что вулкан может быть готов к огромному извержению.

В научно-популярном журнале Geological Society of America появилась статья о том, что под калифорнийским вулканом Лонг-Вэлли находится огромное количество расплавленного вещества, объем которого равняется тысяче километрам кубических, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Это настолько огромная цифра, что в случае активности Лонг-Вэлли в атмосферу попадет 140 кубических миль пепла и вулканического мусора. Для понимания масштабности катастрофы: в 1980 году вулкан Сент-Холенс высвободил в воздух лишь 0,29 кубических миль вулканического материала.

Ученые считали, что новое извержение случится не ранее, чем через тысячу лет. Новые исследования же показали, что в резервуаре вулкана достаточно магмы для нового суперизвержения. При этом сеять панику ещё рано, отметили специалисты, хотя вулканическое вещество и поднимается на поверхность ещё с 1980 года.

Читайте также: Американский астронавт рассказал о необычном существе в космосе

Последний раз суперизвержение Лонг-Вэлли происходило 760 тыс. лет назад. Согласно выведенной закономерности, активность наступает каждые 200 тыс. лет. Ученый Дэвид Ротери уверен, что в ближайшие сто лет извержение ждать не нужно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Калифорния, магма

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
     451
     0

Похожие новости по теме

Ученые сделали тревожное заявление о вулкане в Йеллоустоне Ученые сделали тревожное заявление о вулкане в Йеллоустоне

Ученые Университета Аризоны утверждают, что вулкан в Йеллоустоне может проснуться уже через несколько десятков лет.

Физики прогнозируют крупное извержение вулкана в Японии Физики прогнозируют крупное извержение вулкана в Японии

Извержение вулкана Сакурадзима в Японии в скором времени прогнозирует команда физиков

Ученые: Человечеству остался год до суперизвержения вулкана Ученые: Человечеству остался год до суперизвержения вулкана

О готовящемся извержении супервулкана учёные смогут узнать за год до самой катастрофы. На это указывают последние исследования вулканологов в восточной Калифорнии.

Ученые: извержение супервулкана может уничтожить человечество Ученые: извержение супервулкана может уничтожить человечество

Американские ученые предсказали масштабное извержение вулкана, при котором на спасение у людей окажется всего один год.

Извержение Йеллоустона станет катастрофой - ученые Извержение Йеллоустона станет катастрофой - ученые

Лава уничтожит все живое в окрестностях вулкана.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх