Раздел: Невероятное
Во Вьетнаме на берег выбросило неопознанное живое существо
Странное создание напоминает комок подвижных водорослей.
Житель Киен-Джинга (города на юге Вьетнама) обнаружил на пляже загадочное создание, покрытое множеством щупалец. Открытие было сделано 29 июля мужчиной по имени Ду Нам Ду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Вьетнамец решил забрать создание к себе домой, чтобы детальнее его осмотреть.
На прикрепленной видеозаписи видно, как нечто темно-коричневого цвета подает признаки жизни. Складывается впечатление, что существо прибыло к нам из другой планеты.
Мужчина отметил, что за всю свою жизнь не видел ничего подобного. Напуганные соседи Ду Нам Ду вежливо попросили мужчину отнести монстра обратно в море. Пользователи сети, к слову, тоже отметили жуткий внешний вид создания.
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Специалисты, проявившие интерес к находке, выдвинули предположение, что гражданин Вьетнама нашел морские водоросли, правда, какого вида – не говорят.
Житель Киен-Джинга (города на юге Вьетнама) обнаружил на пляже загадочное создание, покрытое множеством щупалец. Открытие было сделано 29 июля мужчиной по имени Ду Нам Ду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Вьетнамец решил забрать создание к себе домой, чтобы детальнее его осмотреть.
На прикрепленной видеозаписи видно, как нечто темно-коричневого цвета подает признаки жизни. Складывается впечатление, что существо прибыло к нам из другой планеты.
Мужчина отметил, что за всю свою жизнь не видел ничего подобного. Напуганные соседи Ду Нам Ду вежливо попросили мужчину отнести монстра обратно в море. Пользователи сети, к слову, тоже отметили жуткий внешний вид создания.
Читайте также: Уфологи заметили НЛО, пролетевший над лунной поверхностью
Специалисты, проявившие интерес к находке, выдвинули предположение, что гражданин Вьетнама нашел морские водоросли, правда, какого вида – не говорят.
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