Раздел: Невероятное
В небе над Индонезией исчез пассажирский самолет
В настоящее время проводится расследование инцидента.
В Индонезии исчез пассажирский самолет, в котором находились 9 человек. Работники аэропорта резко потеряли связь с летающим судном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Достоверно не известно, что могло стать причиной такого, казалось бы, фантастического поворота событий.
Происшествие случилось в округе Оксибил, который находится в провинции Папуа.
Самолет перестал отслеживаться, когда пролетал данную территорию.
Читайте также: Под Калифорнией нашли огромное количество раскаленной магмы
Министерство транспорта Бамбанг Эрван пока никак не комментирует ситуацию, поскольку специалисты не успели завершить расследование. Следим за развитием событий.
В Индонезии исчез пассажирский самолет, в котором находились 9 человек. Работники аэропорта резко потеряли связь с летающим судном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Достоверно не известно, что могло стать причиной такого, казалось бы, фантастического поворота событий.
Происшествие случилось в округе Оксибил, который находится в провинции Папуа.
Самолет перестал отслеживаться, когда пролетал данную территорию.
Читайте также: Под Калифорнией нашли огромное количество раскаленной магмы
Министерство транспорта Бамбанг Эрван пока никак не комментирует ситуацию, поскольку специалисты не успели завершить расследование. Следим за развитием событий.
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