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Раздел: Невероятное  
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В небе над Индонезией исчез пассажирский самолет

В небе над Индонезией исчез пассажирский самолет В настоящее время проводится расследование инцидента.

В Индонезии исчез пассажирский самолет, в котором находились 9 человек. Работники аэропорта резко потеряли связь с летающим судном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Достоверно не известно, что могло стать причиной такого, казалось бы, фантастического поворота событий.

Происшествие случилось в округе Оксибил, который находится в провинции Папуа.

Самолет перестал отслеживаться, когда пролетал данную территорию.

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Министерство транспорта Бамбанг Эрван пока никак не комментирует ситуацию, поскольку специалисты не успели завершить расследование. Следим за развитием событий.
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 Теги: Индонезия, самолет

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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