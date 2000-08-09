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Раздел: Невероятное  
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В Британии мужчина пережил инсульт и внезапно научился рисовать

В Британии мужчина пережил инсульт и внезапно научился рисовать До приступа художественный талант никак не проявлялся.

45-летний Уэйн Шеппард из Пламстеда, что на юго-востоке Лондона, ранее не мог нарисовать даже простейший объект вроде ровного круга или куба, у него начисто отсутствовал талант к рисованию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Но после того как в декабре 2016 года он перенес инсульт, который затронул его мозг, он внезапно почувствовал страсть к рисованию и более того, из-под его рук стали выходить великолепные картины.

Сейчас Шеппард много рисует в жанре абстракции, но у него отлично получаются и портреты и изображения животных. В день он тратит на живопись около 10 часов.

"Я очень захотел рисовать и сначала думал, что это все от скуки. И я взял ручку и лист и начал рисовать сложный многомерный рисунок. Я просто ощущал, что я должен это сделать".

Также обследование после инсульта выявило у него неходжкинскую лимфому 4 степени, редкий рак крови и он до сих пор продолжает бороться с ним, проходя лечение. Врачи тогда дали ему всего год жизни, но Шеппард все еще сражается, а новооткрытый талант к живописи добавил ему новых сил.

Раньше мужчина зарабатывал бытовым ремонтом, а сейчас получает деньги от продаж нарисованных им картин и открыток. Картины он продает по цене до 400 фунтов (510 долларов).

По словам экспертов, вероятнее всего инсульт затронул правую долю головного мозга, которую обычно связывают с творчеством. После травмы в мозгу создаются новые неврологические пути, которые видимо и приводят к внезапному возникновению таланта в музыке или живописи.

А потом с Уэйном случилось еще кое-что. Он родился в ЮАР и у него даже при жизни в Лондоне сохранялся южноафриканский акцент. Но в 2017 году все изменилось. Однажды по его словам он проснулся и вдруг начал говорить на необычном для него языке:

"Я проснулся и начал говорить на этом странном языке. В течение дня этот язык медленно превратился в нечто, похожее на смесь диалектов Северной Ирландии, Уэльса и Ливерпуля и я до сих пор могу говорить на нем".

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По словам Шеппарда его новоприобретенный талант к живописи помогает ему бороться с раком и может быть продлевает ему жизнь. Он также считает, что при рисовании картин преследует некую цель.

В Британии мужчина пережил инсульт и внезапно научился рисовать
В Британии мужчина пережил инсульт и внезапно научился рисовать
В Британии мужчина пережил инсульт и внезапно научился рисовать
В Британии мужчина пережил инсульт и внезапно научился рисовать
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 Теги: Британия, инсульт

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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