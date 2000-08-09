В Британии мужчина пережил инсульт и внезапно научился рисовать

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30-летний житель Лондона Леон Смит сутра проснулся в постели с лисой. Подруга британца очень спешила на работу, поэтому решила не будить своего возлюбленного для совместного завтрака. Леон проснулся от какого-то движения в кровати, но глаза не открывал. Думая, что это Софи, он захотел устроить любовные игры.