Раздел: Невероятное
Найдено решение полувековой загадки физики
В большинстве случаев макаронины разделялись на две равные части.
Ученые Массачусетского технологического института придумали способ, с помощью которого сухую длинную макаронину можно сломать на две части. Как правило, она ломается на три или более частей, и в 2005 году физики объяснили, почему так происходит.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.
Впервые внимание на загадку спагетти обратил физик Ричард Фейнман в середине XX века, который пытался выяснить, как сделать так, чтобы макаронины при сгибании разделялись на две равные части. Позднее французские ученые, получившие за свою работу Шнобелевскую премию, пришли к выводу, что спагетти и любые другие тонкие стержни ломаются посередине, при этом возникает волна деформации, которая нарушает целостность стержня в другой его части. Однако оставалось неизвестным, что нужно сделать, чтобы макаронины ломались пополам.
Согласно новой научной работе, это произойдет только при специфической деформации стержня. Ученые создали машину, которая скручивала спагетти различной толщины и ломала их пополам.
Читайте также: Найдено решение главной космологической загадки десятилетия
При этом спагетти нужно скручивать на 270 градусов и сгибать со скоростью три миллиметра в секунду.
Ученые Массачусетского технологического института придумали способ, с помощью которого сухую длинную макаронину можно сломать на две части. Как правило, она ломается на три или более частей, и в 2005 году физики объяснили, почему так происходит.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.
Впервые внимание на загадку спагетти обратил физик Ричард Фейнман в середине XX века, который пытался выяснить, как сделать так, чтобы макаронины при сгибании разделялись на две равные части. Позднее французские ученые, получившие за свою работу Шнобелевскую премию, пришли к выводу, что спагетти и любые другие тонкие стержни ломаются посередине, при этом возникает волна деформации, которая нарушает целостность стержня в другой его части. Однако оставалось неизвестным, что нужно сделать, чтобы макаронины ломались пополам.
Согласно новой научной работе, это произойдет только при специфической деформации стержня. Ученые создали машину, которая скручивала спагетти различной толщины и ломала их пополам.
Читайте также: Найдено решение главной космологической загадки десятилетия
При этом спагетти нужно скручивать на 270 градусов и сгибать со скоростью три миллиметра в секунду.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
538
0
Также советуем посмотреть
- Женские странности в подборке смешных комиксов
- Украина призывает РФ освободить Сенцова
- Уморительные проблемы людей, которым не повезло со строителями
- Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты
- На Филиппинах призрак угодил на камеру
- «Список Сенцова» может будет сокрушителен
- Мужчина с невозмутимым попугаем развеселили YouTube
- По улицам американского города разъезжал «НЛО»
- Украина – не Турция
- Медведчук і кіно
- На Донетчине задержали белоруса, воевавшего в рядах сепаратистов
- Стус до сих пор борется за независимость Украины
- Сеть насмешило свадебное фото «няши»-Поклонской
- Чим Україна відрізняється від Хорватії
- На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
- Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
- Какой судья будет рассматривать иск Медведчука
- Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю
- Кто в России главный по пенсиям
- Умора: в России устроили модный показ смирительных рубашек
- Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч - СМИ
- Человек по-прежнему умирает в Гулаге
- В Сети вспомнили самые нелепые оговорки Трампа
- По поводу заявления адвоката Медведчука
- И смех, и грех: в Париже посреди улиц установили писсуары
- Про цензуру фільму «Стус»
- Россия аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в Крыму
- Мужчина придумал забавный способ заменить детям мать на празднике
- У чому секрет молодості Жаклін
- Ситуация в зоне АТО: 41 обстрел, двое раненых
Оставьте свой комментарий