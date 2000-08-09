Раздел: Невероятное
Комариный укус едва не стал причиной смерти ребенка
Мальчик заразился энцефалитом Ла-Кросс.
Шестилетнего мальчика Ноя, который проживает со своими родителями в американском штате Северная Каролина, укусил обычный комар, а через некоторое время ему стало невыносимо плохо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Всё произошло на прошлых выходных, когда семья ходила по магазинам и просто отдыхала в различных заведениях. Уже по дороге домой Ной пожаловался на головокружение и головную боль. Лорианн Сюррет дала сыну лекарства, на время ему стало лучше.
Однако, как оказалось позже, легкое недомогание Ноя было лишь вишенкой на торте. Насекомое заразило мальчика опасной болезнью – энцефалитом Ла-Кросс.
Симптоматика, вызываемая вирусом, следующая: судороги, рвота, высокая температура тела и головные боли. Все эти последствия заражения появились у ребенка на следующий день.
Прибывшие врачи на некоторое время усмирили болезнь. Было принято решение госпитализировать Ноя, чтобы тот прошел полноценный курс лечения. Состояние мальчика уже удовлетворительное, Ной идет на поправку..
Читайте также: Ученые рассказали о проблемах с ресурсами на планете
Лорианн в социальной сети Facebook призвала беречь своих детей, а также защищать их от комаров. Женщина раньше и не думала, что эти маленькие насекомые могут таить в себе столько опасности.
Шестилетнего мальчика Ноя, который проживает со своими родителями в американском штате Северная Каролина, укусил обычный комар, а через некоторое время ему стало невыносимо плохо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Всё произошло на прошлых выходных, когда семья ходила по магазинам и просто отдыхала в различных заведениях. Уже по дороге домой Ной пожаловался на головокружение и головную боль. Лорианн Сюррет дала сыну лекарства, на время ему стало лучше.
Однако, как оказалось позже, легкое недомогание Ноя было лишь вишенкой на торте. Насекомое заразило мальчика опасной болезнью – энцефалитом Ла-Кросс.
Симптоматика, вызываемая вирусом, следующая: судороги, рвота, высокая температура тела и головные боли. Все эти последствия заражения появились у ребенка на следующий день.
Прибывшие врачи на некоторое время усмирили болезнь. Было принято решение госпитализировать Ноя, чтобы тот прошел полноценный курс лечения. Состояние мальчика уже удовлетворительное, Ной идет на поправку..
Читайте также: Ученые рассказали о проблемах с ресурсами на планете
Лорианн в социальной сети Facebook призвала беречь своих детей, а также защищать их от комаров. Женщина раньше и не думала, что эти маленькие насекомые могут таить в себе столько опасности.
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