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Комариный укус едва не стал причиной смерти ребенка

Комариный укус едва не стал причиной смерти ребенка Мальчик заразился энцефалитом Ла-Кросс.

Шестилетнего мальчика Ноя, который проживает со своими родителями в американском штате Северная Каролина, укусил обычный комар, а через некоторое время ему стало невыносимо плохо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Всё произошло на прошлых выходных, когда семья ходила по магазинам и просто отдыхала в различных заведениях. Уже по дороге домой Ной пожаловался на головокружение и головную боль. Лорианн Сюррет дала сыну лекарства, на время ему стало лучше.

Однако, как оказалось позже, легкое недомогание Ноя было лишь вишенкой на торте. Насекомое заразило мальчика опасной болезнью – энцефалитом Ла-Кросс.

Симптоматика, вызываемая вирусом, следующая: судороги, рвота, высокая температура тела и головные боли. Все эти последствия заражения появились у ребенка на следующий день.

Прибывшие врачи на некоторое время усмирили болезнь. Было принято решение госпитализировать Ноя, чтобы тот прошел полноценный курс лечения. Состояние мальчика уже удовлетворительное, Ной идет на поправку..

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Лорианн в социальной сети Facebook призвала беречь своих детей, а также защищать их от комаров. Женщина раньше и не думала, что эти маленькие насекомые могут таить в себе столько опасности.
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 Теги: укус, энцефалит

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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