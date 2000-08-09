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Раздел: Невероятное  
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Археологи нашли древнейший тест на беременность

Археологи нашли древнейший тест на беременностьТест мог определить, беременна ли женщина, а также пол ребенка.

Египтологам из Университета Копенгагена удалось перевести папирус, которому три с половиной тысячи лет. В нем оказался тест на беременность и пол ребенка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.

Письмена были найдены ранее в древнеегипетском городе Тебтунисе. В нем даны точные инструкции, как определить беременна женщина или нет.

В тексте говорится о том, что женщина должна взять мешочки с ячменной и пшеничной соломой, и помочиться на них. В зависимость о того, в каком из них быстрее появятся ростки, можно было узнать поле ребенка.

Если всходов не было ни в одном, значит женщине не беременна.

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Специалисты отмечают, что аналогичный тест упоминается в немецком фольклорном тексте 1699 года.
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 Теги: Археологи, беременность, тест

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Сегодня, 20:48 » Автор: Едгар Букмирза
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