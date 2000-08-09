Раздел: Невероятное
Археологи нашли древнейший тест на беременность
Тест мог определить, беременна ли женщина, а также пол ребенка.
Египтологам из Университета Копенгагена удалось перевести папирус, которому три с половиной тысячи лет. В нем оказался тест на беременность и пол ребенка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
Письмена были найдены ранее в древнеегипетском городе Тебтунисе. В нем даны точные инструкции, как определить беременна женщина или нет.
В тексте говорится о том, что женщина должна взять мешочки с ячменной и пшеничной соломой, и помочиться на них. В зависимость о того, в каком из них быстрее появятся ростки, можно было узнать поле ребенка.
Если всходов не было ни в одном, значит женщине не беременна.
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Специалисты отмечают, что аналогичный тест упоминается в немецком фольклорном тексте 1699 года.
Египтологам из Университета Копенгагена удалось перевести папирус, которому три с половиной тысячи лет. В нем оказался тест на беременность и пол ребенка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
Письмена были найдены ранее в древнеегипетском городе Тебтунисе. В нем даны точные инструкции, как определить беременна женщина или нет.
В тексте говорится о том, что женщина должна взять мешочки с ячменной и пшеничной соломой, и помочиться на них. В зависимость о того, в каком из них быстрее появятся ростки, можно было узнать поле ребенка.
Если всходов не было ни в одном, значит женщине не беременна.
Читайте также: В Китае раскопали древнейший артефакт
Специалисты отмечают, что аналогичный тест упоминается в немецком фольклорном тексте 1699 года.
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