Раздел: Невероятное
Астрономы открыли необычную экзопланету
Экзопланета вращается вокруг звезды главной последовательности KELT-9.
Экзопланету с атмосферой, раскаленной до таких высоких температур, что в ней присутствуют пары титана и железа, обнаружили в созвездии Лебедя. На планете буквально парят "железные" облака. Планетологи опубликовали свои наблюдения в журнале Nature.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Йенс Хуэймакерс из Женевского университета отметил, что после того, как специалисты просчитали свойства атмосферы KELT-9b, стало понятно, что она будет состоять из атомов, а не молекул.
"Руководствуясь этими предсказаниями, мы попытались найти железо в ее атмосфере. Когда мы заглянули глубже, мы нашли еще больше сюрпризов", - отметил Хуэймакерс.
Многие экзопланеты, планеты за пределами Солнечной системы, находятся вблизи своих звезд. А если в дополнение к таким тесным орбитам их светила еще и намного горячее Солнца, то они могут раскаляться до невероятных температур. Самый горячий из них, KELT-9b, был открыт астрономами США в июне 2017 года.
Экзопланета вращается вокруг звезды главной последовательности KELT-9, которая находится в 650 световых годах от Земли в направлении созвездия Лебедя. Излучение раскаленной до 10 000 градусов звезды нагревает дневную сторону KELT-9b до 4300 градусов. Из-за столь высоких температур атмосфера KELT-9b очень сильно разрежена и фактически состоит из одиночных атомов, так как молекулы в таких условиях просто не могут формироваться.
Читайте также: Астрономы обнаружили удивительную экзопланету
Это наблюдение натолкнуло авторов статьи на мысль, что в спектре KELT-9b можно найти следы тех молекул, которые обычно не попадают в атмосферу планет и не распадаются на отдельные атомы, в том числе соединения железа и титана.
Экзопланету с атмосферой, раскаленной до таких высоких температур, что в ней присутствуют пары титана и железа, обнаружили в созвездии Лебедя. На планете буквально парят "железные" облака. Планетологи опубликовали свои наблюдения в журнале Nature.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Йенс Хуэймакерс из Женевского университета отметил, что после того, как специалисты просчитали свойства атмосферы KELT-9b, стало понятно, что она будет состоять из атомов, а не молекул.
"Руководствуясь этими предсказаниями, мы попытались найти железо в ее атмосфере. Когда мы заглянули глубже, мы нашли еще больше сюрпризов", - отметил Хуэймакерс.
Многие экзопланеты, планеты за пределами Солнечной системы, находятся вблизи своих звезд. А если в дополнение к таким тесным орбитам их светила еще и намного горячее Солнца, то они могут раскаляться до невероятных температур. Самый горячий из них, KELT-9b, был открыт астрономами США в июне 2017 года.
Экзопланета вращается вокруг звезды главной последовательности KELT-9, которая находится в 650 световых годах от Земли в направлении созвездия Лебедя. Излучение раскаленной до 10 000 градусов звезды нагревает дневную сторону KELT-9b до 4300 градусов. Из-за столь высоких температур атмосфера KELT-9b очень сильно разрежена и фактически состоит из одиночных атомов, так как молекулы в таких условиях просто не могут формироваться.
Читайте также: Астрономы обнаружили удивительную экзопланету
Это наблюдение натолкнуло авторов статьи на мысль, что в спектре KELT-9b можно найти следы тех молекул, которые обычно не попадают в атмосферу планет и не распадаются на отдельные атомы, в том числе соединения железа и титана.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
37
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло
- В МИД РФ заявили, что Украина не может ввести санкции против России
- Веселимся до упаду: свежая подборка остроумных твитов
- США потребовали вывести войска из Украины
- Смешные ситуации, которые могли произойти лишь с собачниками
- Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
- Прикол дня: туристы устроили массовую драку из-за места для селфи
- На Донетчине строят телевышку, покрывающую сигналом оккупированную часть региона
- Кремль прекращает «подкармливать» Абхазию
- МИД: среди погибших в Генуе украинцев нет
- Місія ОБСЄ підтвердила інформацію України
- Вот это амбиции: 14-летний парень хочет стать губернатором
- В МВД заявили об угрозе госбезопасности из-за критического уровня мигрантов
- С чем в Украину едет МВФ
- Уфологи обнаружили на Луне еще одну «базу пришельцев»
- Снова потери: в зоне ООС погиб морпех
- Лайма Вайкуле – это вам не Газманов
- Доктор Комаровский, "договаривающийся" с Путиным, стал героем фотожаб
- Кризис – это отличная возможность заработать
- Учительница Путина насмешила рассказом о его детстве
- Хороша новина від МВФ
- Укртелеком заменит стационарные телефоны на мобильные
- Про капітулянтів в українському політикумі
- Застрявший на крыше попугай послал спасателей "по матушке"
- По поводу травли Комаровского
- Новый, 1937-й
- В Шанхае гуся приняли в университет
- Присяга і НАБУ
- Фанатки Путина развеселили обращением к американцам
- Скачок доллара: что будет дальше
Оставьте свой комментарий