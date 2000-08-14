В Европе появился опасный экзотический вирус

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Ученые рассмотрели мозг, пораженный вирусом Зика Исследователи изучили мозг новорожденных и эмбрионов, у которых был обнаружен вирус.

В США придумали комаров для борьбы с вирусом Зика В США создали генетически модифицированных комаров для борьбы с вирусом Зика. Проводить эксперименты ученые намерены в штате Флорида.

Ученые рассказали, кого комары кусают чаще Эксперты в области здравоохранения считают, что комары на самом деле предпочитают определенные типы людей.