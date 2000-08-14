Раздел: Невероятное
В Европе появился опасный экзотический вирус
Ранее в этих местах не фиксировались заражения таким вирусом.
Врачи заявляют, что количество зараженных лихорадкой Западного Нила становится всё больше. Так, в Европе в общем количестве от вируса пострадал 231 человек. Больше всего зараженных специалисты насчитали в Италии – 123 гражданина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Из всех заболевших уже скончалось 17 человек. Вирус все люди подхватили через укусы комаров. Как считают ученые, лихорадку доставили на наш континент перелетные птицы, которые мигрировали из Африки. В большинстве случаев (80%) люди не наблюдают никаких симптомов. И только в 20% случаев симптоматика схожа с заболеванием гриппа (человека лихорадит, ломает тело, наблюдаются диарея и высыпания на коже).
В запущенных случаях лихорадка вызывает отек мозга и острый паралич. Больной находится на грани жизни и смерти. Осложнение обычно появляется через пару месяцев после исчезновения основных симптомов.
Медики не имеют лекарств для борьбы с инфекцией. Многие люди успешно излечиваются самостоятельно. Дабы обезопасит себя, людям рекомендуют использовать средства от комаров, а на природе носить одежду, которая бы полностью закрывала тело.
Читайте также: Ученые рассказали, как расширилась наша планета
В Европе из-за изменения климата уже начали водиться экзотические комары, поэтому будьте вдвойне осторожными.
Врачи заявляют, что количество зараженных лихорадкой Западного Нила становится всё больше. Так, в Европе в общем количестве от вируса пострадал 231 человек. Больше всего зараженных специалисты насчитали в Италии – 123 гражданина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Из всех заболевших уже скончалось 17 человек. Вирус все люди подхватили через укусы комаров. Как считают ученые, лихорадку доставили на наш континент перелетные птицы, которые мигрировали из Африки. В большинстве случаев (80%) люди не наблюдают никаких симптомов. И только в 20% случаев симптоматика схожа с заболеванием гриппа (человека лихорадит, ломает тело, наблюдаются диарея и высыпания на коже).
В запущенных случаях лихорадка вызывает отек мозга и острый паралич. Больной находится на грани жизни и смерти. Осложнение обычно появляется через пару месяцев после исчезновения основных симптомов.
Медики не имеют лекарств для борьбы с инфекцией. Многие люди успешно излечиваются самостоятельно. Дабы обезопасит себя, людям рекомендуют использовать средства от комаров, а на природе носить одежду, которая бы полностью закрывала тело.
Читайте также: Ученые рассказали, как расширилась наша планета
В Европе из-за изменения климата уже начали водиться экзотические комары, поэтому будьте вдвойне осторожными.
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