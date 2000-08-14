Раздел: Невероятное
Ученые назвали возможные последствия остановки Земли
В случае прекращения движения последствия были бы катастрофическими.
А вы когда-нибудь задумывались, что будет, если Земля остановится? Прогнозировано, что в случае развития такого сценария человечество не выживет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ChangeUA.
Ученые смоделировали ситуацию, которая может произойти в случае, если Земля станет двигаться медленнее, чем сейчас, или и вовсе остановится. И последствия будут катастрофическими для всего живого на планете, - пришли к выводу исследователи.
Такой поворот событий может привести к резкому уменьшению океанов на Земле, точнее их останется всего два: один на Южном полюсе, второй - на Северном. Более того, это приведет к цунами, так как после остановки нашей планеты, все, что находится на ней с огромной скоростью понесется на восток и сконцентрируется на полюсах Земли.
Глобальные катаклизмы могут привести к настоящему концу света, который будет сопровождаться постоянными извержениями вулканов.
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Исследователи предполагают, что в таком случае погода на земном полушарии окончательно и бесповоротно измениться: в одном полушарии будет постоянно жарко, а в другом - всегда холодно.
А вы когда-нибудь задумывались, что будет, если Земля остановится? Прогнозировано, что в случае развития такого сценария человечество не выживет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ChangeUA.
Ученые смоделировали ситуацию, которая может произойти в случае, если Земля станет двигаться медленнее, чем сейчас, или и вовсе остановится. И последствия будут катастрофическими для всего живого на планете, - пришли к выводу исследователи.
Такой поворот событий может привести к резкому уменьшению океанов на Земле, точнее их останется всего два: один на Южном полюсе, второй - на Северном. Более того, это приведет к цунами, так как после остановки нашей планеты, все, что находится на ней с огромной скоростью понесется на восток и сконцентрируется на полюсах Земли.
Глобальные катаклизмы могут привести к настоящему концу света, который будет сопровождаться постоянными извержениями вулканов.
Читайте также: Стало известно, почему люди чаще всего умирают по утрам
Исследователи предполагают, что в таком случае погода на земном полушарии окончательно и бесповоротно измениться: в одном полушарии будет постоянно жарко, а в другом - всегда холодно.
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