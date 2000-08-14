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Раздел: Невероятное  
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Китай презентовал луноход для обратной стороны Луны

Китай презентовал луноход для обратной стороны ЛуныУ новой версии китайского лунохода будут "изменяемые части и варьируемая конфигурация загрузки".

Китай продемонстрировал в среду журналистам фотографии своего нового лунохода, который планируется доставить в этом году на обратную сторону Луны с помощью космического аппарата "Чанъэ-4".

Об этом пишет Хроника.инфо.

Судя по изображениям, передает агентство "Синьхуа", луноход представляет собой блок прямоугольной формы на шести колесах с двумя раздвижными солнечными панелями. Его длина - 1,5 метра, ширина - 1 метр и высота - 1,1 метра.

Как сообщил главный инженер китайской лунной программы У Вэйжэнь, это пока еще безымянное самодвижущееся устройство в целом повторяет внешний вид своего предшественника - лунохода "Юйту", который был доставлен на поверхность естественного спутника Земли с помощью аппарата "Чанъэ-3" 14 декабря 2013 года, а в январе следующего года из-за неисправностей "переведен в режим сна".

У новой версии китайского лунохода будут "изменяемые части и варьируемая конфигурация загрузки", что должно помочь ему "справиться со сложным рельефом местности и особенностями изучаемых объектов", заявили на презентации специалисты. Спускаемый модуль аппарата "Чанъэ-4" должен совершить мягкую посадку в район бассейна Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны.

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Комитет оборонной науки, техники и промышленности КНР объявил, что все желающие могут принять участие в конкурсе на лучшее имя для нового китайского лунохода. Участники конкурса могут направлять свои предложения по интернету в период с 15 августа по 5 сентября. Результат будет объявлен в октябре. Победитель получит 3 тыс. юаней (около $440) и будет приглашен на запуск аппарата к Луне.
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 Теги: Китай, Луна

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Сегодня, 19:48 » Автор: Едгар Букмирза
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