Китай презентовал луноход для обратной стороны Луны

Похожие новости по теме

Спутник-ретранслятор предназначен для установки связи между Землей и лунным зондом "Чанъэ-4".

Луноход Юйту не вышел на связь в ночь Китайского Нового года. Из-за лунной ночи ученые не могут определить что же произошло.