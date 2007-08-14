Раздел: Невероятное
В Чернобыльской зоне нашли животных редких видов
Широкоуха европейского, по словам ученых, удалось зафиксировать второй раз за 11 лет
В зоне отчуждения ученые обнаружили 9 редких видов летучих мышей, в том числе зафиксировано появление гигантской вечерницы - крупнейшей и очень редкой летучей мыши Европы. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net
Там рассказали, что завершилась полевая экспедиция в рамках ежегодного исследования рукокрылых.
В этом году ученые исследовали левобережную часть зоны отчуждения, которая является наименее изученной по сравнению с другими регионами.
Летучих мышей ловили специальными сетями, которые не вредят рукокрылым, описывали их, кольцевали и отпускали. За время экспедиции ученым удалось поймать 420 особей.
Также специалисты записывали вокализацию летучих мышей при помощи устройств, работающих в ультразвуковом диапазоне. Сейчас ученые дешифровывают записи.
В частности эксперты зафиксировали присутствие в зоне отчуждения 9 редких видов рукокрылых: рыжая вечерница, малая вечерница, поздний кожан, лесной нетопырь, нетопырь-пигмей, двухцветный кожан, водяная ночница, бурый ушан, а также широкоух европейский. Последнего, по словам ученых, удалось зафиксировать второй раз за 11 лет.
Читайте также: В Чернобыльской зоне зарезали вахтовика
Также в ходе исследования аудиорекордер неоднократно фиксировал появление гигантской вечерницы - крупнейшей и очень редкой европейской летучей мыши.
В зоне отчуждения ученые обнаружили 9 редких видов летучих мышей, в том числе зафиксировано появление гигантской вечерницы - крупнейшей и очень редкой летучей мыши Европы. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net
Там рассказали, что завершилась полевая экспедиция в рамках ежегодного исследования рукокрылых.
В этом году ученые исследовали левобережную часть зоны отчуждения, которая является наименее изученной по сравнению с другими регионами.
Летучих мышей ловили специальными сетями, которые не вредят рукокрылым, описывали их, кольцевали и отпускали. За время экспедиции ученым удалось поймать 420 особей.
Также специалисты записывали вокализацию летучих мышей при помощи устройств, работающих в ультразвуковом диапазоне. Сейчас ученые дешифровывают записи.
В частности эксперты зафиксировали присутствие в зоне отчуждения 9 редких видов рукокрылых: рыжая вечерница, малая вечерница, поздний кожан, лесной нетопырь, нетопырь-пигмей, двухцветный кожан, водяная ночница, бурый ушан, а также широкоух европейский. Последнего, по словам ученых, удалось зафиксировать второй раз за 11 лет.
Читайте также: В Чернобыльской зоне зарезали вахтовика
Также в ходе исследования аудиорекордер неоднократно фиксировал появление гигантской вечерницы - крупнейшей и очень редкой европейской летучей мыши.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1100
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
- «Мозгов в Раде не хватает»: Потап насмешил Сеть желанием поучаствовать в выборах
- Про ЄСВ у зоні АТО
- На Донбассе силы ООС сбили разведывательный беспилотник
- Против ГПУ началась очередная информатака
- В Черногории лежебоки будут бороться за звание главного лентяя страны
- Ким Кардашьян стала звездой прикольных фотожаб
- Кислород, которого у россиян уже нет
- Зачем Кремлю понадобился «Трампнаш»
- Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
- Некоторым людям хочется лопатой поправить корону на голове
- Жителям Голландии запретили фоткаться с дуршлагом на голове
- У Украины есть шанс сильно задеть Россию
- В трусах и без: в Сети посмеялись над отдыхающими в Крыму
- США нанесут новый удар по России
- Ситуация в ООС: 30 обстрелов из "Градов" и минометов
Оставьте свой комментарий