» » В американском доме найден кокон устрашающего вида
Раздел: Невероятное  
0

В американском доме найден кокон устрашающего вида

В американском доме найден кокон устрашающего вида Пользователи Сети предполагают, что таинственный кокон населен гусеницами.

На сайте Reddit опубликован пост одного мужчины, который спросил у завсегдатаев сети происхождение странного кокона, который был обнаружен в жилом доме. Нечто висело неподвижно, однако американец был убежден, что оно живое, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Возникновение загадочного кокона мужчина связал с дурными событиями, которые обязательно произойдут. Связано такое восприятие с тем, что ранее пользователь Reddit не раз видел в доме барабашку.

В сети люди успокоили мужчину. По их словам, похожие коконы могут оставлять обычные ночные мотыльки. Скорее всего, это были бабочки Сондерса, обитающие в частности в Сент-Клере.

Читайте также: В Украине раскопали древнее поселение

В коконе наверняка сидят гусеницы, которые дожидаются перевоплощения. Данный процесс займет около двух лет. Таким образом, кокон в доме находиться будет еще очень долго.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, кокон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
     202
     0

Похожие новости по теме

Археологи обнаружили древний погребальный Археологи обнаружили древний погребальный "кокон" с мумией

В Перу нашли 1000-летний "кокон" с очень хорошо сохранившейся мумией

В американском лесу нашли таинственный В американском лесу нашли таинственный "инопланетный кокон"

Из странного объекта вылезли извивающиеся отростки.

В Британии женщина вырастила странное растение В Британии женщина вырастила странное растение

Необычный кокон сохранила жительница Великобритании.

В Шотландии мужчина сфотографировал нечто ужасное в кровати дочери В Шотландии мужчина сфотографировал нечто ужасное в кровати дочери

Рядом со спящей дочерью отец разглядел призрак.

Парень обнаружил в стене останки неизвестного существа Парень обнаружил в стене останки неизвестного существа

Пользователи форума попытались объяснить происхождение существа.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх