Раздел: Невероятное
В американском доме найден кокон устрашающего вида
Пользователи Сети предполагают, что таинственный кокон населен гусеницами.
На сайте Reddit опубликован пост одного мужчины, который спросил у завсегдатаев сети происхождение странного кокона, который был обнаружен в жилом доме. Нечто висело неподвижно, однако американец был убежден, что оно живое, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Возникновение загадочного кокона мужчина связал с дурными событиями, которые обязательно произойдут. Связано такое восприятие с тем, что ранее пользователь Reddit не раз видел в доме барабашку.
В сети люди успокоили мужчину. По их словам, похожие коконы могут оставлять обычные ночные мотыльки. Скорее всего, это были бабочки Сондерса, обитающие в частности в Сент-Клере.
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В коконе наверняка сидят гусеницы, которые дожидаются перевоплощения. Данный процесс займет около двух лет. Таким образом, кокон в доме находиться будет еще очень долго.
На сайте Reddit опубликован пост одного мужчины, который спросил у завсегдатаев сети происхождение странного кокона, который был обнаружен в жилом доме. Нечто висело неподвижно, однако американец был убежден, что оно живое, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Возникновение загадочного кокона мужчина связал с дурными событиями, которые обязательно произойдут. Связано такое восприятие с тем, что ранее пользователь Reddit не раз видел в доме барабашку.
В сети люди успокоили мужчину. По их словам, похожие коконы могут оставлять обычные ночные мотыльки. Скорее всего, это были бабочки Сондерса, обитающие в частности в Сент-Клере.
Читайте также: В Украине раскопали древнее поселение
В коконе наверняка сидят гусеницы, которые дожидаются перевоплощения. Данный процесс займет около двух лет. Таким образом, кокон в доме находиться будет еще очень долго.
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