Раздел: Невероятное
Американский гонщик рассказал, как его спас призрак
По словам мужчины, призрак вытащил его из горящей машины.
43-летний Дейл Эрнхардт-младший - бывший гонщик и 2-кратный чемпион американской серии NASCAR, поведал на днях удивительную историю, случившуюся с ним на гонке в 2004 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
"Я верю в то, что существуют паранормальные явления", - начал рассказывать гонщик, - "Я думаю, что наши личности и наши души очень существенны, то есть мы гораздо больше, чем просто кости, мышцы и кровеносные сосуды. То есть призраки возможны".
По словам Эрнхардта, он никогда не видел призраков, пока в 2004 году с ним не случалась авария.
"Эта история немного мрачная и тяжелая и может быть мои фанаты будут думать, что я псих, но... В 2004 году я разбил свой Corvette в Сономе (Калифорнии) и когда он загорелся, нечто вытащило меня из машины".
Сначала гонщик подумал, что ему помогает выбраться один из помощников на трассе.
"Я почувствовал как он протянул свои руки и ухватил меня подмышки, а потом потянул из машины. Сам я не выбирался оттуда и я даже не помню ничего о том, пытался ли я это делать. Но зато я помню как меня что-то тянуло и я находился в движении. Он вытащил меня наружу и бросил на землю".
После этого потерявшего сознание гонщика увезли в клинику, а там он очнулся и сразу же заговорил о том, что хотел бы поблагодарить того человека, который спас его и вытащил из автомобиля.
"Я отчетливо помню прикасания его рук. Я физически чувствовал это! Но они сказали "О чем ты говоришь? Там не было никого". Это был мой самый близкий раз, когда я столкнулся с чем-то паранормальным".
В сети можно найти фото с той аварии. Рядом с лежавшим возле горящей машины гонщиком действительно нет никого из людей.
В 2004 году, после того как он поправился, в интервью передачи "60 секунд" Дейл Эрнхардт также упомянул об этом странном случае и тогда он рассказал, что по его мнению его мог спасти призрак его отца, который тоже был гонщиком и погиб в 2001 году, попав в аварию на гонке.
Эрнхардт-старший был семикратным чемпионом Кубка НАСКАР, и победителем 76 гонок. Он был известен под прозвищем "The Intimidator" ("Устрашающий"), но его карьера и жизнь закончились в 2001 году во время гонки "Дайтона 500".
Во время гонки на последнем круге его черный "Шевроле" под номером 3 врезался в стену на повороте № 4. Гонщик погиб мгновенно.
Эрнхардт-младший в этой гонке был всего в паре сотен ярдах от своего отца и видел аварию в зеркало заднего вида.
"Я думаю, что там точно было что-то личное, когда он вытащил меня из машины. Абсолютно. Я не знаю, как еще сказать. Но я ничего не помню после того как сразу после происшествия отстегнул свой ремень, а позже очнулся уже лежа на носилках. Я не знаю что там произошло в промежутке между этими событиями. Я не знаю как я выбрался и кто меня спас. Но клянусь Богом, я ощущал как кто-то схватил меня и вытащил".
По словам медиков гонщик около 14 секунд находился в охваченном огнем автомобиле и успел получить ожоги второй степени на подбородке, шее и ногах, прежде чем очутился снаружи. Он бы сгорел заживо, если бы кто-то не вытащил его.
Читайте также: В космосе обнаружена самая жаркая планета
По словам бывшего гонщика воспоминания об этом странном событии до сих пор "дают ему озноб".
43-летний Дейл Эрнхардт-младший - бывший гонщик и 2-кратный чемпион американской серии NASCAR, поведал на днях удивительную историю, случившуюся с ним на гонке в 2004 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
"Я верю в то, что существуют паранормальные явления", - начал рассказывать гонщик, - "Я думаю, что наши личности и наши души очень существенны, то есть мы гораздо больше, чем просто кости, мышцы и кровеносные сосуды. То есть призраки возможны".
По словам Эрнхардта, он никогда не видел призраков, пока в 2004 году с ним не случалась авария.
"Эта история немного мрачная и тяжелая и может быть мои фанаты будут думать, что я псих, но... В 2004 году я разбил свой Corvette в Сономе (Калифорнии) и когда он загорелся, нечто вытащило меня из машины".
Сначала гонщик подумал, что ему помогает выбраться один из помощников на трассе.
"Я почувствовал как он протянул свои руки и ухватил меня подмышки, а потом потянул из машины. Сам я не выбирался оттуда и я даже не помню ничего о том, пытался ли я это делать. Но зато я помню как меня что-то тянуло и я находился в движении. Он вытащил меня наружу и бросил на землю".
После этого потерявшего сознание гонщика увезли в клинику, а там он очнулся и сразу же заговорил о том, что хотел бы поблагодарить того человека, который спас его и вытащил из автомобиля.
"Я отчетливо помню прикасания его рук. Я физически чувствовал это! Но они сказали "О чем ты говоришь? Там не было никого". Это был мой самый близкий раз, когда я столкнулся с чем-то паранормальным".
В сети можно найти фото с той аварии. Рядом с лежавшим возле горящей машины гонщиком действительно нет никого из людей.
В 2004 году, после того как он поправился, в интервью передачи "60 секунд" Дейл Эрнхардт также упомянул об этом странном случае и тогда он рассказал, что по его мнению его мог спасти призрак его отца, который тоже был гонщиком и погиб в 2001 году, попав в аварию на гонке.
Эрнхардт-старший был семикратным чемпионом Кубка НАСКАР, и победителем 76 гонок. Он был известен под прозвищем "The Intimidator" ("Устрашающий"), но его карьера и жизнь закончились в 2001 году во время гонки "Дайтона 500".
Во время гонки на последнем круге его черный "Шевроле" под номером 3 врезался в стену на повороте № 4. Гонщик погиб мгновенно.
Эрнхардт-младший в этой гонке был всего в паре сотен ярдах от своего отца и видел аварию в зеркало заднего вида.
"Я думаю, что там точно было что-то личное, когда он вытащил меня из машины. Абсолютно. Я не знаю, как еще сказать. Но я ничего не помню после того как сразу после происшествия отстегнул свой ремень, а позже очнулся уже лежа на носилках. Я не знаю что там произошло в промежутке между этими событиями. Я не знаю как я выбрался и кто меня спас. Но клянусь Богом, я ощущал как кто-то схватил меня и вытащил".
По словам медиков гонщик около 14 секунд находился в охваченном огнем автомобиле и успел получить ожоги второй степени на подбородке, шее и ногах, прежде чем очутился снаружи. Он бы сгорел заживо, если бы кто-то не вытащил его.
Читайте также: В космосе обнаружена самая жаркая планета
По словам бывшего гонщика воспоминания об этом странном событии до сих пор "дают ему озноб".
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