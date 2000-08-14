» » Американский гонщик рассказал, как его спас призрак
Раздел: Невероятное  
0

Американский гонщик рассказал, как его спас призрак

Американский гонщик рассказал, как его спас призрак По словам мужчины, призрак вытащил его из горящей машины.

43-летний Дейл Эрнхардт-младший - бывший гонщик и 2-кратный чемпион американской серии NASCAR, поведал на днях удивительную историю, случившуюся с ним на гонке в 2004 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

"Я верю в то, что существуют паранормальные явления", - начал рассказывать гонщик, - "Я думаю, что наши личности и наши души очень существенны, то есть мы гораздо больше, чем просто кости, мышцы и кровеносные сосуды. То есть призраки возможны".

По словам Эрнхардта, он никогда не видел призраков, пока в 2004 году с ним не случалась авария.

"Эта история немного мрачная и тяжелая и может быть мои фанаты будут думать, что я псих, но... В 2004 году я разбил свой Corvette в Сономе (Калифорнии) и когда он загорелся, нечто вытащило меня из машины".

Сначала гонщик подумал, что ему помогает выбраться один из помощников на трассе.

"Я почувствовал как он протянул свои руки и ухватил меня подмышки, а потом потянул из машины. Сам я не выбирался оттуда и я даже не помню ничего о том, пытался ли я это делать. Но зато я помню как меня что-то тянуло и я находился в движении. Он вытащил меня наружу и бросил на землю".

После этого потерявшего сознание гонщика увезли в клинику, а там он очнулся и сразу же заговорил о том, что хотел бы поблагодарить того человека, который спас его и вытащил из автомобиля.

"Я отчетливо помню прикасания его рук. Я физически чувствовал это! Но они сказали "О чем ты говоришь? Там не было никого". Это был мой самый близкий раз, когда я столкнулся с чем-то паранормальным".

В сети можно найти фото с той аварии. Рядом с лежавшим возле горящей машины гонщиком действительно нет никого из людей.

В 2004 году, после того как он поправился, в интервью передачи "60 секунд" Дейл Эрнхардт также упомянул об этом странном случае и тогда он рассказал, что по его мнению его мог спасти призрак его отца, который тоже был гонщиком и погиб в 2001 году, попав в аварию на гонке.

Эрнхардт-старший был семикратным чемпионом Кубка НАСКАР, и победителем 76 гонок. Он был известен под прозвищем "The Intimidator" ("Устрашающий"), но его карьера и жизнь закончились в 2001 году во время гонки "Дайтона 500".

Во время гонки на последнем круге его черный "Шевроле" под номером 3 врезался в стену на повороте № 4. Гонщик погиб мгновенно.

Эрнхардт-младший в этой гонке был всего в паре сотен ярдах от своего отца и видел аварию в зеркало заднего вида.

"Я думаю, что там точно было что-то личное, когда он вытащил меня из машины. Абсолютно. Я не знаю, как еще сказать. Но я ничего не помню после того как сразу после происшествия отстегнул свой ремень, а позже очнулся уже лежа на носилках. Я не знаю что там произошло в промежутке между этими событиями. Я не знаю как я выбрался и кто меня спас. Но клянусь Богом, я ощущал как кто-то схватил меня и вытащил".

По словам медиков гонщик около 14 секунд находился в охваченном огнем автомобиле и успел получить ожоги второй степени на подбородке, шее и ногах, прежде чем очутился снаружи. Он бы сгорел заживо, если бы кто-то не вытащил его.

Читайте также: В космосе обнаружена самая жаркая планета

По словам бывшего гонщика воспоминания об этом странном событии до сих пор "дают ему озноб".

Американский гонщик рассказал, как его спас призрак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: гонщик, призрак

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
     113
     0

Похожие новости по теме

Американский врач с уникальной способностью рассказал свою историю Американский врач с уникальной способностью рассказал свою историю

Мужчина физически ощущает боль других людей.

Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир

Театральный актер рассказал о космическом путешествии в загробный мир.

В США обманувший смерть ребенок рассказал о потустороннем мире В США обманувший смерть ребенок рассказал о потустороннем мире

Мальчик рассказал, как он шел по дороге, ведущей к Богу.

Жертва ДТП рассказала интересную историю о загадочном священнике Жертва ДТП рассказала интересную историю о загадочном священнике

Католический священник появился из ниоткуда и бесследно исчез.

В Индии мужчина очнулся на погребальном костре В Индии мужчина очнулся на погребальном костре

Сингх открыл глаза в тот момент, когда все уже было подготовлено к церемонии кремации.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх