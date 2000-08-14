Раздел: Невероятное
Ученые сделали интересное открытие о кукушках
Кукушки умеют подгонять размеры яиц под приемных родителей
Орнитологи занимались изучением размеров яиц нескольких видов пеночек и паразитирующих в их гнездах глухих кукушек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Оказалось, что кукушки способны подбирать не только расцветки, но и размеры яиц к будущим гнездам.
Глухая кукушка (Cuculus optatus), которую называют так из - за издаваемых ею приглушенных звуков, чаще всего подкладывает свои яйца пеночкам (Phylloscopus) маленьким перелетным птицам.
Проведя анализ размеров яиц некоторых видов пеночек из трех различных географических регионов России: Урала, Сибири и Дальнего Востока, исследователи смогли установить, что кукушки умеют подгонять размеры яиц под размеры яиц будущих приемных родителей, на роль которых кукушки выбрали для своих птенцов.
Интересно, что кукушки подкидывают яйца к яйцам похожим не только по окраске, но и по ширине. Ширина должна максимально совпадать с шириной хозяйских яиц. Таким образом, увеличивается вероятность того, что пеночки не смогут отличить чужие яйца от своих и не избавятся от «подкидышей».
Получается, что именно ширина - основной параметр, по которому хозяева гнезда смогут отличить чужие яйца. А физическое состояние птенца кукушки зависит от длины яйца.
Читайте также: Ученые сделали интересное открытие о мамонтах
Поэтому для максимальной выживаемости кукушат наиболее длинные яйца родительницы подкидывают в те птичьи семьи, где потомство выкармливают оба родителя, говорится в научной статье, опубликованной в Journal of Zoology.
Орнитологи занимались изучением размеров яиц нескольких видов пеночек и паразитирующих в их гнездах глухих кукушек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Оказалось, что кукушки способны подбирать не только расцветки, но и размеры яиц к будущим гнездам.
Глухая кукушка (Cuculus optatus), которую называют так из - за издаваемых ею приглушенных звуков, чаще всего подкладывает свои яйца пеночкам (Phylloscopus) маленьким перелетным птицам.
Проведя анализ размеров яиц некоторых видов пеночек из трех различных географических регионов России: Урала, Сибири и Дальнего Востока, исследователи смогли установить, что кукушки умеют подгонять размеры яиц под размеры яиц будущих приемных родителей, на роль которых кукушки выбрали для своих птенцов.
Интересно, что кукушки подкидывают яйца к яйцам похожим не только по окраске, но и по ширине. Ширина должна максимально совпадать с шириной хозяйских яиц. Таким образом, увеличивается вероятность того, что пеночки не смогут отличить чужие яйца от своих и не избавятся от «подкидышей».
Получается, что именно ширина - основной параметр, по которому хозяева гнезда смогут отличить чужие яйца. А физическое состояние птенца кукушки зависит от длины яйца.
Читайте также: Ученые сделали интересное открытие о мамонтах
Поэтому для максимальной выживаемости кукушат наиболее длинные яйца родительницы подкидывают в те птичьи семьи, где потомство выкармливают оба родителя, говорится в научной статье, опубликованной в Journal of Zoology.
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