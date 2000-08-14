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Ученым удалось прочитать древнеегипетские папирусы
Расшифровка текста опровергла старую гипотезу.
Международной команде ученых удалось прочитать древнеегипетские папирусы, найденные в городе Тебтунисе, коллекция которых хранится в Университете Копенгагена (Дания).
Об этом пишет Хроника.инфо.
Как сообщает Science Nordic, большая часть уникальной коллекции доступна для изучения лишь избранным специалистам. Как уверяют ученые, папирусы содержат захватывающие сведения о Древнем Египте. Многие из них посвящены медицине, что стало настоящим открытием.
Так, один из папирусов возрастом около 3500 лет рассказывает о строении человеческого организма и роли почек. До сих пор многие исследователи полагали, что древние египтяне вообще не знали о существовании почек.
Другой папирус такого же возраста содержит "тест на беременность". В нем приведена подробная инструкция для женщин, в том числе о том, как определить пол будущего ребенка. Это доказывает, что египтяне обладали глубокими познаниями о медицине до древних греков, хотя ранее первенство в данном вопросе отдавали последним.
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Некоторые папирусы посвящены астрологии. Они содержат вопросы к предсказателям. Например, один из папирусов должен был подсказать правителю удачный для начала войны день.
Международной команде ученых удалось прочитать древнеегипетские папирусы, найденные в городе Тебтунисе, коллекция которых хранится в Университете Копенгагена (Дания).
Об этом пишет Хроника.инфо.
Как сообщает Science Nordic, большая часть уникальной коллекции доступна для изучения лишь избранным специалистам. Как уверяют ученые, папирусы содержат захватывающие сведения о Древнем Египте. Многие из них посвящены медицине, что стало настоящим открытием.
Так, один из папирусов возрастом около 3500 лет рассказывает о строении человеческого организма и роли почек. До сих пор многие исследователи полагали, что древние египтяне вообще не знали о существовании почек.
Другой папирус такого же возраста содержит "тест на беременность". В нем приведена подробная инструкция для женщин, в том числе о том, как определить пол будущего ребенка. Это доказывает, что египтяне обладали глубокими познаниями о медицине до древних греков, хотя ранее первенство в данном вопросе отдавали последним.
Читайте также: Невероятно: ученым удалось победить ВИЧ
Некоторые папирусы посвящены астрологии. Они содержат вопросы к предсказателям. Например, один из папирусов должен был подсказать правителю удачный для начала войны день.
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