Ученым удалось прочитать древнеегипетские папирусы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Археологи нашли древнейший тест на беременность Тест мог определить, беременна ли женщина, а также пол ребенка.

Ученые поражены расшифровкой ДНК египетских мумий Большой промежуток времени среди ученых бытовало мнение, что древние мумии содержат недостаточное количество генетического материала для проведения ДНК экспертизы.