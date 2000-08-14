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Раздел: Невероятное  
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Ученым удалось прочитать древнеегипетские папирусы

Ученым удалось прочитать древнеегипетские папирусыРасшифровка текста опровергла старую гипотезу.

Международной команде ученых удалось прочитать древнеегипетские папирусы, найденные в городе Тебтунисе, коллекция которых хранится в Университете Копенгагена (Дания).

Об этом пишет Хроника.инфо.

Как сообщает Science Nordic, большая часть уникальной коллекции доступна для изучения лишь избранным специалистам. Как уверяют ученые, папирусы содержат захватывающие сведения о Древнем Египте. Многие из них посвящены медицине, что стало настоящим открытием.

Так, один из папирусов возрастом около 3500 лет рассказывает о строении человеческого организма и роли почек. До сих пор многие исследователи полагали, что древние египтяне вообще не знали о существовании почек.

Другой папирус такого же возраста содержит "тест на беременность". В нем приведена подробная инструкция для женщин, в том числе о том, как определить пол будущего ребенка. Это доказывает, что египтяне обладали глубокими познаниями о медицине до древних греков, хотя ранее первенство в данном вопросе отдавали последним.

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Некоторые папирусы посвящены астрологии. Они содержат вопросы к предсказателям. Например, один из папирусов должен был подсказать правителю удачный для начала войны день.
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 Теги: папирус, расшифровка

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Сегодня, 22:54 » Автор: Едгар Букмирза
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