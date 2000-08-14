Раздел: Невероятное
Эксперты назвали даты магнитных бурь в сентябре
Самая сильная магнитная буря пройдет 26 сентября.
В сентябре людям придется особенно нелегко. Проблемы заключаются не только в космическом влиянии, но и необходимостью возвращаться к прежнему режиму после отпусков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Всего в сентябре произойдет четыре магнитных бури.
1-10 сентября: средняя по мощности.
6 сентября: высокая степень воздействия.
26 сентября: сильная буря с заметными последствиями для здоровья.
27-30 сентября: несильное влияние.
Особенно острожными необходимо быть в дни сильного космического влияния, так как возможно обострение хронических заболеваний или существенный упадок сил.
Врачи отмечают, что у метеозависимых людей нередко учащается пульс, поднимается артериальное давление, наблюдаются бессонница, апатия и беспокойство.
В зоне риска особенно пожилые люди. При малейшем ухудшении состояния рекомендуется либо принимать соответствующие лекарства, либо вызывать скорую помощь.
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На период магнитных бурь врачи советуют не перегружать организм, отказаться от алкоголя, отказаться от тяжелой пищи и иметь в запасе базовые лекарства. Как правило, несильные магнитные бури не оказывают никакого влияния на организм.
В сентябре людям придется особенно нелегко. Проблемы заключаются не только в космическом влиянии, но и необходимостью возвращаться к прежнему режиму после отпусков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Всего в сентябре произойдет четыре магнитных бури.
1-10 сентября: средняя по мощности.
6 сентября: высокая степень воздействия.
26 сентября: сильная буря с заметными последствиями для здоровья.
27-30 сентября: несильное влияние.
Особенно острожными необходимо быть в дни сильного космического влияния, так как возможно обострение хронических заболеваний или существенный упадок сил.
Врачи отмечают, что у метеозависимых людей нередко учащается пульс, поднимается артериальное давление, наблюдаются бессонница, апатия и беспокойство.
В зоне риска особенно пожилые люди. При малейшем ухудшении состояния рекомендуется либо принимать соответствующие лекарства, либо вызывать скорую помощь.
Читайте также: Климатические линии Земли сдвинулись на 400 км
На период магнитных бурь врачи советуют не перегружать организм, отказаться от алкоголя, отказаться от тяжелой пищи и иметь в запасе базовые лекарства. Как правило, несильные магнитные бури не оказывают никакого влияния на организм.
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