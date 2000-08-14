» » Эксперты назвали даты магнитных бурь в сентябре
Раздел: Невероятное  
0

Эксперты назвали даты магнитных бурь в сентябре

Эксперты назвали даты магнитных бурь в сентябре Самая сильная магнитная буря пройдет 26 сентября.

В сентябре людям придется особенно нелегко. Проблемы заключаются не только в космическом влиянии, но и необходимостью возвращаться к прежнему режиму после отпусков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Всего в сентябре произойдет четыре магнитных бури.

1-10 сентября: средняя по мощности.
6 сентября: высокая степень воздействия.
26 сентября: сильная буря с заметными последствиями для здоровья.
27-30 сентября: несильное влияние.

Особенно острожными необходимо быть в дни сильного космического влияния, так как возможно обострение хронических заболеваний или существенный упадок сил.

Врачи отмечают, что у метеозависимых людей нередко учащается пульс, поднимается артериальное давление, наблюдаются бессонница, апатия и беспокойство.

В зоне риска особенно пожилые люди. При малейшем ухудшении состояния рекомендуется либо принимать соответствующие лекарства, либо вызывать скорую помощь.

Читайте также: Климатические линии Земли сдвинулись на 400 км

На период магнитных бурь врачи советуют не перегружать организм, отказаться от алкоголя, отказаться от тяжелой пищи и иметь в запасе базовые лекарства. Как правило, несильные магнитные бури не оказывают никакого влияния на организм.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: магнитные бури, сентябрь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
     29
     0

Похожие новости по теме

Землю накроет магнитная буря второго уровня Землю накроет магнитная буря второго уровня

Магнитные бури второго уровня могут приводить к слабым флуктуациям.

Украину накроет новая волна магнитных бурь Украину накроет новая волна магнитных бурь

Метеозависимые люди из-за возможных возмущений магнитосферы Земли могут чувствовать слабость.

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю Сильнейшая магнитная буря накроет Землю

Самая мощная магнитная буря атакует Землю 18 декабря.

Сильнейшая магнитная буря накрывает Землю Сильнейшая магнитная буря накрывает Землю

Над Землей грянет самая мощная за последние 20 лет магнитная буря.

Астрофизики составили график магнитных бурь на апрель Астрофизики составили график магнитных бурь на апрель

Ученые сообщают, что в апреле 2016 года будет сразу три магнитные бури.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх