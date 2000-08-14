Раздел: Невероятное
Ученые выяснили, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в Египте
Черный гранитный саркофаг, которому около 2000 лет, был заполнен красной жидкостью.
Захороненные в гранитном саркофаге люди не были древними правителями, а жидкость внутри не была эликсиром жизни. Исследователи выяснили пол и возраст людей, которые захоронены в черном саркофаге, обнаруженном в Александрии в июле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на министерство древностей Египта, скелеты принадлежат женщине 20 лет, мужчине, которому еще не было 40 лет и мужчине, которому почти 50 лет. Ни один из них не являлся представителем знатного рода или правителем.
На одном из черепов видны следы хирургического вмешательства. В костях найдены частицы золота.
Черный гранитный саркофаг, которому около 2000 лет, был заполнен красной жидкостью. Его содержимое вызвало фурор в соцсетях - пользователи предполагали, что это "эликсир жизни" или красная ртуть. В интернете появились петиции с призывом разрешить добровольцам выпить ее. Но министерство древностей уточнило, что это просто сточные воды.
Читайте также: Ученые нашли древнюю мумию в знаменитом саркофаге
Саркофаг был обнаружен в Александрии нетронутым. Выдвигались версии, что в нем могут находиться останки Александра Македонского. Эти предположения, как версии о проклятии черного гранитного саркофага, были отвергнуты учеными.
Захороненные в гранитном саркофаге люди не были древними правителями, а жидкость внутри не была эликсиром жизни. Исследователи выяснили пол и возраст людей, которые захоронены в черном саркофаге, обнаруженном в Александрии в июле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на министерство древностей Египта, скелеты принадлежат женщине 20 лет, мужчине, которому еще не было 40 лет и мужчине, которому почти 50 лет. Ни один из них не являлся представителем знатного рода или правителем.
На одном из черепов видны следы хирургического вмешательства. В костях найдены частицы золота.
Черный гранитный саркофаг, которому около 2000 лет, был заполнен красной жидкостью. Его содержимое вызвало фурор в соцсетях - пользователи предполагали, что это "эликсир жизни" или красная ртуть. В интернете появились петиции с призывом разрешить добровольцам выпить ее. Но министерство древностей уточнило, что это просто сточные воды.
Читайте также: Ученые нашли древнюю мумию в знаменитом саркофаге
Саркофаг был обнаружен в Александрии нетронутым. Выдвигались версии, что в нем могут находиться останки Александра Македонского. Эти предположения, как версии о проклятии черного гранитного саркофага, были отвергнуты учеными.
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