Раздел: Невероятное
На поверхности Марса сфотографировали необычный осколок
Интересную находку сделал американский марсоход.
Марсоход НАСА «Кьюриосити» сделал очередную необычную находку на поверхности Красной планеты. Точнее, ровер всего лишь сфотографировал местную почву, а уже конспирологи в Сети обнаружили на одном из полученных снимков нечто странное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Речь идет о плоском, сравнительно ровном объекте, подозрительно похожем на некий металлический обломок. Фрагмент оригинального изображения быстро разлетелся по Всемирной паутине, приковав внимание уфологов и просто любопытствующих – людей, вечно чего-то ищущих.
Инцидент примечателен следующим: американское национальное космическое агентство решило прокомментировать произошедшее, что довольно не свойственно для его сотрудников - вот уже на протяжении многих лет. Правда, ученые космического ведомства ожидаемо утверждают, что в объектив камеры робота попал причудливый камень – и не более того. Как марсианской природе удалось получить идеально плоский кусок горной породы, в НАСА отказываются объяснять, игнорируя подобные нюансы вопроса, тем самым сводя на «нет» свои комментарии.
Некоторые пользователи Интернета шутят, что если NASA не удастся доказать мировой общественности естественное происхождение нашумевшего загадочного объекта, то представители агентства уверят нас, будто перед нами отвалившийся кусок самого марсохода. А что, очень даже убедительно?
Читайте также: В районе перевала Дятлова нашли редкие обломки
Вопрос в другом, уточняют другие юзеры, отчего это американским ученым вдруг приспичило в этот раз броситься в объяснения – что-то это подозрительно…
Марсоход НАСА «Кьюриосити» сделал очередную необычную находку на поверхности Красной планеты. Точнее, ровер всего лишь сфотографировал местную почву, а уже конспирологи в Сети обнаружили на одном из полученных снимков нечто странное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Речь идет о плоском, сравнительно ровном объекте, подозрительно похожем на некий металлический обломок. Фрагмент оригинального изображения быстро разлетелся по Всемирной паутине, приковав внимание уфологов и просто любопытствующих – людей, вечно чего-то ищущих.
Инцидент примечателен следующим: американское национальное космическое агентство решило прокомментировать произошедшее, что довольно не свойственно для его сотрудников - вот уже на протяжении многих лет. Правда, ученые космического ведомства ожидаемо утверждают, что в объектив камеры робота попал причудливый камень – и не более того. Как марсианской природе удалось получить идеально плоский кусок горной породы, в НАСА отказываются объяснять, игнорируя подобные нюансы вопроса, тем самым сводя на «нет» свои комментарии.
Некоторые пользователи Интернета шутят, что если NASA не удастся доказать мировой общественности естественное происхождение нашумевшего загадочного объекта, то представители агентства уверят нас, будто перед нами отвалившийся кусок самого марсохода. А что, очень даже убедительно?
Читайте также: В районе перевала Дятлова нашли редкие обломки
Вопрос в другом, уточняют другие юзеры, отчего это американским ученым вдруг приспичило в этот раз броситься в объяснения – что-то это подозрительно…
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