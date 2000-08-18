Раздел: Невероятное
В космос успешно запустили европейскую ракету-носитель
Ее "сердце" сделали украинцы
В ночь на 23 августа 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно запустили европейскую ракету-носитель легкого класса Vega. Двигатель для ракеты разработали украинцы, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Двигатель РД-843 4-й степени ракеты-носителя разработали специалисты Государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени Н.К. Янгеля", а изготовили на Государственном предприятии "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А.М. Макарова".
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Ракета Vega вывела на орбиту метеорологический космический аппарат Aeolus Европейского космического агентства. Он оснащен лазерной системой, которая разработана для своевременного и точного измерения профиля ветра в глобальных масштабах из космоса. Информация, которую будет собирать и передавать аппарат, улучшит качество прогноза погоды и будет помогать для долгосрочного исследования климата.
В ночь на 23 августа 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно запустили европейскую ракету-носитель легкого класса Vega. Двигатель для ракеты разработали украинцы, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Двигатель РД-843 4-й степени ракеты-носителя разработали специалисты Государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени Н.К. Янгеля", а изготовили на Государственном предприятии "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А.М. Макарова".
Читайте также: Иран успешно запустил в космос свою ракету
Ракета Vega вывела на орбиту метеорологический космический аппарат Aeolus Европейского космического агентства. Он оснащен лазерной системой, которая разработана для своевременного и точного измерения профиля ветра в глобальных масштабах из космоса. Информация, которую будет собирать и передавать аппарат, улучшит качество прогноза погоды и будет помогать для долгосрочного исследования климата.
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