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В космос успешно запустили европейскую ракету-носитель

В космос успешно запустили европейскую ракету-носительЕе "сердце" сделали украинцы

В ночь на 23 августа 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно запустили европейскую ракету-носитель легкого класса Vega. Двигатель для ракеты разработали украинцы, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Двигатель РД-843 4-й степени ракеты-носителя разработали специалисты Государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени Н.К. Янгеля", а изготовили на Государственном предприятии "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А.М. Макарова".

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Ракета Vega вывела на орбиту метеорологический космический аппарат Aeolus Европейского космического агентства. Он оснащен лазерной системой, которая разработана для своевременного и точного измерения профиля ветра в глобальных масштабах из космоса. Информация, которую будет собирать и передавать аппарат, улучшит качество прогноза погоды и будет помогать для долгосрочного исследования климата.

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 Теги: ракета, космос

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Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
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