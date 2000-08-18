Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили уникальное изолированное племя
В джунглях Амазонии нашли полностью изолированное племя
Ученые из бразильского национального фонда индейцев FUNAI нашли неизвестное ранее племя в Амазонии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Эти люди никогда раньше не контактировали ни с одной другой цивилизацией.
Как отмечается, сотрудники организации преодолели более 300 километров, в том числе 180 - на лодках, притоками Амазонки, на автомобилях и мотоциклах, а еще - 120 километров пешком по джунглям Амазонии.
Полностью изолированное племя исследователи обнаружили в притоках рек Ютаи и Юруазиньо. Ученые сфотографировали на земле несколько предметов быта индейцев и каноэ.
Читайте также: Ученые обнаружили необычное племя "барабанщиков"
По информации фонда, в регионе проживают 11 племен, которые вступали в контакт с цивилизацией, а также восемь полностью изолированных.
Ученые из бразильского национального фонда индейцев FUNAI нашли неизвестное ранее племя в Амазонии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Эти люди никогда раньше не контактировали ни с одной другой цивилизацией.
Как отмечается, сотрудники организации преодолели более 300 километров, в том числе 180 - на лодках, притоками Амазонки, на автомобилях и мотоциклах, а еще - 120 километров пешком по джунглям Амазонии.
Полностью изолированное племя исследователи обнаружили в притоках рек Ютаи и Юруазиньо. Ученые сфотографировали на земле несколько предметов быта индейцев и каноэ.
Читайте также: Ученые обнаружили необычное племя "барабанщиков"
По информации фонда, в регионе проживают 11 племен, которые вступали в контакт с цивилизацией, а также восемь полностью изолированных.
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