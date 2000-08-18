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Ученые обнаружили уникальное изолированное племя

Ученые обнаружили уникальное изолированное племяВ джунглях Амазонии нашли полностью изолированное племя

Ученые из бразильского национального фонда индейцев FUNAI нашли неизвестное ранее племя в Амазонии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua

Эти люди никогда раньше не контактировали ни с одной другой цивилизацией.

Как отмечается, сотрудники организации преодолели более 300 километров, в том числе 180 - на лодках, притоками Амазонки, на автомобилях и мотоциклах, а еще - 120 километров пешком по джунглям Амазонии.

Полностью изолированное племя исследователи обнаружили в притоках рек Ютаи и Юруазиньо. Ученые сфотографировали на земле несколько предметов быта индейцев и каноэ.

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По информации фонда, в регионе проживают 11 племен, которые вступали в контакт с цивилизацией, а также восемь полностью изолированных.

Ученые обнаружили уникальное изолированное племя
Ученые обнаружили уникальное изолированное племя
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 Теги: племя, Амазонка

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Сегодня, 19:00 » Автор: Татьяна Ларина
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